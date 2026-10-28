Actividades para Celebrar el Día de Muertos 2026 en Guadalajara

Jalisco se prepara para celebrar el Día de Muertos con actividades culturales, desfiles, altares, recorridos nocturnos y espectáculos en distintos municipios del estado, con opciones para disfrutar de las tradiciones mexicanas en familia.

En Guadalajara, el Centro Histórico se llenará de color con decoraciones, altares y proyecciones de luz. También habrá recorridos nocturnos en panteones y un desfile que partirá de la avenida México y Chapultepec hacia la Plaza de la Liberación, el 31 de octubre, de las 18:00 a las 20:00 horas.

Además, la Catedral Metropolitana tendrá un espectáculo de videomapping del 31 de octubre al 12 de noviembre, de acuerdo con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

En Zapopan, las calles del Centro serán escenario de la tradicional procesión de catrinas y catrines el 31 de octubre, a partir de las 17:30 horas. El recorrido partirá del Panteón Municipal y llegará a la Plaza de las Américas. Además, ese día y el 1 de noviembre se realizará un festival gastronómico con comida, artesanías y actividades para toda la familia, de las 12:00 a las 21:00 horas.

En San Pedro Tlaquepaque, los altares, las catrinas y las expresiones artesanales formarán parte de la celebración. Entre las actividades destacan el recorrido nocturno en el Panteón Municipal, el 31 de octubre a las 21:00 horas, y la procesión de novias catrinas, el 2 de noviembre sobre la calle Hidalgo, a partir de las 19:00 horas.

Otra opción es Tlajomulco de Zúñiga, donde la temática del Mictlán llevará a los visitantes por un recorrido entre arcos de cempasúchil, alebrijes, leyendas y escenificaciones frente a la laguna de Cajititlán, inspiradas en las tradiciones mexicanas. El festival El Mictlán se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Si lo que busca es una catrina monumental, Zapotlanejo tendrá una de 22 metros de altura. La plaza principal también será sede de concursos, videomapping, presentaciones artísticas y un desfile de Día de Muertos, el 2 de noviembre, de las 17:00 a las 22:00 horas.

En Sayula, la tradición se combinará con la literatura, la música y la gastronomía. Habrá concursos de catrinas y catrines el 1 de noviembre, así como de altares el día 2, además de recorridos de leyendas.

Para quienes prefieren celebrar frente al mar, Puerto Vallarta también se suma a los festejos con el festival ‘La playa con alma mexicana’, del 25 de octubre al 8 de noviembre, una propuesta que combina la tradición del Día de Muertos con la gastronomía y los atractivos del puerto.



