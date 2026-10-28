Sociedad

Actividades para Celebrar el Día de Muertos 2026 en Guadalajara

El Centro Histórico tendrá decoraciones, altares y proyecciones de luz, además de recorridos nocturnos en panteones y un desfile

Día de MuertosActividades de Día de Muertos en Jalisco

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Guadalajara se viste de colores para el Día de Muertos: altares, desfiles y proyecciones de luz en el Centro Histórico

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