¿Cómo Estará el Clima Este Miércoles? Se Esperan Lluvias Intensas en Todo México

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que Vance se localizará al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit.

Habrá lluvias fuertes a puntuales intensas sobre entidades del occidente, además de Baja California Sur y Durango; así como rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Finalmente, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas; adicionalmente chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

Estos serán los estados afectados por las precipitaciones de distintas intensidades en el territorio nacional:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Durango (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Jalisco (costa y norte) y Zacatecas (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y sureste), Coahuila (oeste y suroeste) y Colima (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

El clima en el Valle de México, se espera cielo medio nublado en el transcurso del día, así como ambiente fresco a frío en la mañana. Por la tarde, habrá ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos en la CDMX y el Estado de México.

Con información de Conagua

ICM