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¿Cómo Estará el Clima Este Miércoles? Se Esperan Lluvias Intensas en Todo México

El ciclón tropical Vance generará precipitaciones en el occidente del territorio nacional, así como rachas de viento y oleaje elevado

Inundación en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMXInundación en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX. Foto: X @SEGIAGUA

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