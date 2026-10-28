Peso Mexicano Retrocede Otra Vez: ¿Cómo Cotiza el Dólar Este Miércoles?

El dólar estadounidense se cotiza este miércoles en 18.62 pesos mexicanos por unidad en promedio en las distintas instituciones bancarias.

El peso mexicano se apreció este ⁠miércoles, previo a que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) diera a conocer que mantendrá sin cambios la tasa de interés.

La moneda mexicana cotizó en la apertura en 18.62 unidades por dólar, con un avance del 0.25%, a medida que la ⁠divisa estadounidense mantenía sus ganancias tras alcanzar su máximo en dos semanas.

En la jornada del martes, la divisa nacional volvió a tener pérdidas en el tipo de cambio ante un avance global del billete estadounidense.

Nuestra moneda está siendo presionada por la posibilidad de que antes del cierre de año la Reserva Federal suba su tasa de referencia mientras que México mantendrá la suya estática.

El peso cotizaba en 18.6770 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación del 0.61%, perdiendo todo lo ganado al cierre del lunes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Está el Precio del Dólar Previo a Información de la FED sobre Tasa de Referencia

El Banxico informó que el cierre del dólar el martes fue de 18.6798 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 27 de octubre en los 18.69 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.6525 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.5798 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.3758 pesos por billete verde, y a la venta en 18.7968.

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Con información de N+

ICM