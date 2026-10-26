Dólar

Peso Mexicano Apunta a su Octava Semana Consecutiva de Pérdidas Frente al Dólar

Analistas atribuyen la depreciación a que los inversionistas deshacen operaciones de carry trade ante la expectativa de una menor diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos

DólarLa presión del peso mexicano comenzó en septiembre pasado. Foto: Cuartoscuro.

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