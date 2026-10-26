Peso Mexicano Apunta a su Octava Semana Consecutiva de Pérdidas Frente al Dólar

El peso mexicano se encamina a su octava semana consecutiva de pérdidas frente al dólar estadounidense, por el menor atractivo del carry trade, ante la expectativa de que disminuya la diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos.

Presionado por un avance global del dólar al inicio de esta semana en la que se definirá la tasa de la Reserva Federal (Fed), el peso mexicano se negoció en 18.68, con una pérdida del 0.17%, en línea con el resto de las principales divisas latinoamericanas.

El viernes, el peso mexicano cerró en 18.6580 unidades por dólar, con un avance del 0.21% frente al jueves, luego de comentarios del presidente Donald Trump sobre la cercanía de un acuerdo comercial con México.

Los mercados prevén que la Fed dejará sin cambios las tasas de interés esta semana, pero ven probable un incremento en diciembre. Una situación similar se espera para el Banco de Japón y el Banco Central Europeo.

La posibilidad de que las principales economías suban los tipos de interés reduciría la ventaja de los rendimientos que ofrece México frente al exterior, restando atractivo a las operaciones de carry trade.

A nivel local, los inversores aguardaban además las cifras oportunas del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, previstas para el viernes.

El Banco de México (Banxico) calcula el tipo de cambio FIX con base en las cotizaciones del mercado cambiario mayorista, correspondientes a operaciones que se liquidan dos días hábiles bancarios después.

Para este lunes, el FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación se ubicó en 18.6670 pesos por dólar. Por su parte, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses en México quedó en 18.7005 pesos por cada divisa.

La presión del peso mexicano comenzó en septiembre pasado, después de que la Fed elevó las tasas de interés y anticipó nuevos ajustes. En contraste, Banxico mantuvo sin cambios su tasa de referencia.

Por su parte, el real brasileño se desplomó el lunes tras la reelección del presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

El real brasileño BRL se depreció el lunes cerca de un 12% frente al dólar en el mercado al contado al inicio de la jornada, uno de los mayores movimientos registrados.

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ASJ/TLS