Peso Se Desploma: Así Cotiza el Dólar Estadounidense Este Jueves

El dólar estadounidense se cotiza en 18.83 pesos mexicanos en promedio en las instituciones bancarias.

Este miércoles, la moneda local se depreció por encima del umbral de las 18.50 unidades, previo al anuncio de la inflación.

De acuerdo con especialistas, está caída se debió por un menor apetito por riesgo y la cautela de los inversionistas.

Antes del cierre de los negocios, el peso se cotizaba en 18.6750 por dólar, con una pérdida del 1.4%, el peor desempeño entre ‌una cesta de divisas.

Sin embargo, durante la jornada llegó a caer hasta 18.7290, a un nivel no visto desde julio del año pasado.

El Banxico informó que el cierre del dólar el miércoles fue de 18.6714 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 21 de octubre en los 18.69 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.6425 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.4200 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.3686 pesos por billete verde, y a la venta en 18.7896.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM