Así Cotiza el Dólar Estadounidense este Martes: Peso Mexicano Tiene Ligero Repunte

El dólar estadounidense se cotiza este martes en 18.50 pesos mexicanos por billete verde en promedio, en un arranque de semana alentador para la divisa nacional.

Este lunes, la moneda mexicana tuvo una ligera apreciación en el tipo de cambio frente a la moneda extranjera, respecto al cierre de las operaciones el viernes pasado.

La moneda local cotizaba en 18.4256 por dólar en ‌la recta final de los negocios, con una apreciación del 0.30%, luego de que la semana pasada sumara su sexta caída consecutiva.

Esta semana estará marcada por las cifras de inflación de la primera quincena de octubre, que serán clave para las expectativas sobre la política monetaria del ​Banco de México (Banxico).

El Banxico informó que el cierre del dólar el lunes fue de 18.4326 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 19 de octubre en los 18.43 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.4253 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.4930 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 18.1892 pesos por billete verde, y a la venta en 18.5952.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM