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Así Cotiza el Dólar Estadounidense este Martes: Peso Mexicano Tiene Ligero Repunte

La divisa nacional abrió la semana con ganancias respecto al cierre de la semana pasada

Billetes de 10 dólares estadounidenses. Foto: N+Billetes de 10 dólares estadounidenses. Foto: N+

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El dólar se cotiza en 18.50 pesos este martes, con el peso mexicano mostrando un ligero repunte. Sigue las últimas noticias del tipo de cambio en N+.

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