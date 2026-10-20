¿Cómo Está el Clima Hoy Martes en México? Alerta por Lluvias Intensas en 8 Estados

Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas en Veracruz (norte y sur); lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte), y lluvias puntuales fuertes en Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).

La masa de aire polar asociada al frente frío mantendrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de la Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del país, aunados a la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país.

Finalmente, el ciclón tropical Trudy sigue debilitándose y alejándose las costas de Jalisco y Nayarit, dejando de afectar el territorio nacional.

Para este día, el SMN espera precipitaciones de distintas intensidades:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (norte y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur), Durango (oeste), Tamaulipas (sureste), Jalisco (costa), Colima, Michoacán (centro), Guerrero (sureste), Puebla (norte), Campeche (suroeste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro.

En cuanto a las temperaturas, en algunas entidades el termómetro alcanzará los 40 °C y en otras, descenderá a los cero grados:

Mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz.

En el Valle de México, el ambiente será frío al amanecer, y templado a cálido por la tarde. Se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México y de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM