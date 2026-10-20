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¿Cómo Está el Clima Hoy Martes en México? Alerta por Lluvias Intensas en 8 Estados

Habrá chubascos y lluvias fuertes en estados del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del país; además, se espera ambiente frío a muy en la Mesa del Norte y la Mesa Central

Habitantes de Nanchital, Veracruz, sufren por las lluvias e inundacionesHabitantes de Nanchital, Veracruz, sufren por las lluvias e inundaciones. Foto: Facebook | secretaria.deproteccioncivil

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