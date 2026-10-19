¿Por Qué Tu Casa Se Siente Más Fría que la Calle? Esto Explica la Sensación Térmica

Aunque el termómetro marque una temperatura similar dentro y fuera de casa, es posible sentir más frío en una habitación que al salir a la calle. La diferencia se relaciona con la sensación térmica, las condiciones del clima y las características de la vivienda, como el aislamiento, las corrientes de aire y la temperatura de paredes, pisos y ventanas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la percepción del frío no depende únicamente de la temperatura del aire. Factores como el movimiento del viento, la humedad relativa y la radiación también influyen en cómo el cuerpo intercambia calor con el ambiente.

La temperatura del aire indica qué tan caliente o frío está el ambiente y se mide con un termómetro. La sensación térmica, en cambio, describe cómo percibe el cuerpo esas condiciones, de acuerdo con factores como el viento, la humedad, la radiación solar y la exposición al entorno.

El clima se refiere a los patrones habituales de las condiciones atmosféricas de una región durante periodos prolongados. No es lo mismo que el tiempo meteorológico, que describe las condiciones que se presentan en un lugar en un momento determinado.

Por eso, aunque el pronóstico indique una temperatura exterior baja, una persona puede sentir menos frío en la calle que dentro de su casa. La diferencia no necesariamente significa que el clima sea distinto, sino que las condiciones de exposición y las características de cada espacio modifican la percepción térmica.

Una de las principales razones de por qué la casa se siente más fría que la calle, es la temperatura de las superficies. Las paredes, los pisos y las ventanas pueden permanecer fríos después de varias horas de bajas temperaturas en el exterior. Al estar cerca de ellas, el cuerpo pierde calor hacia esas superficies, lo que aumenta la sensación de frío.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que el confort térmico depende de las condiciones ambientales y de las características de las construcciones. Los materiales de una vivienda absorben, almacenan y liberan calor, por lo que el interior no siempre se calienta o enfría al mismo ritmo que el aire exterior.

También influyen las filtraciones. Las rendijas en puertas y ventanas permiten la entrada de corrientes frías y favorecen la salida del aire caliente. Si la vivienda tiene poco aislamiento térmico, las habitaciones pueden enfriarse con mayor facilidad durante la noche y la madrugada.

Pero, ¿por qué afuera puedo sentir menos frío? La radiación solar es uno de los factores que puede hacer que la calle se sienta más cálida durante el día. Aunque la temperatura del aire sea similar a la del interior, los rayos del sol calientan la piel y las superficies expuestas, lo que puede generar una sensación más agradable.

La actividad física también importa, caminar produce calor corporal, mientras que permanecer sentado durante mucho tiempo en una habitación fría puede aumentar la incomodidad. La ropa y el viento modifican, además, la pérdida de calor del cuerpo.

Sin embargo, no siempre se siente menos frío afuera. Si hay viento intenso, poca radiación solar o temperaturas inferiores a las del interior, la calle puede resultar más fría que la vivienda.

Para conservar mejor el calor, se recomienda revisar las rendijas de puertas y ventanas, utilizar burletes o selladores adecuados y mejorar el aislamiento de techos y muros cuando sea posible.

También ayuda aprovechar la luz solar durante el día y cerrar las cortinas al anochecer para reducir la pérdida de calor a través de las ventanas. Si se utiliza calefacción, es importante seguir las instrucciones del fabricante y mantener una ventilación segura, sobre todo cuando se emplean equipos que funcionan con combustibles.

PT