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¿Por Qué Tu Casa Se Siente Más Fría que la Calle? Esto Explica la Sensación Térmica

Paredes heladas, ventanas y falta de aislamiento influyen en el confort térmico, incluso cuando el ambiente exterior parece más fresco

CasaFoto: Cuartoscuro
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