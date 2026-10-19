Se Esperan Lluvias Torrenciales en 6 Entidades por el Segundo Frente Frío

El segundo frente frío de la temporada 2026-2027 provocará fuertes lluvias en al menos seis estados del país para este lunes, mientras que su masa de aire polar mantendrá bajas temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal se estacionará sobre el suroeste y sur del Golfo de México, ocasionando precipitaciones puntuales torrenciales en entidades cercanas.

Mientras que el evento de "Norte" traerá rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz y Oaxaca, rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco y oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y golfo de Tehuantepec.

Trudy, que se degradó a tormenta tropical durante la madrugada, seguirá afectando con lluvias fuertes en Jalisco y chubascos en Baja California Sur y Nayarit.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (noreste) y Chiapas (noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (costa), Michoacán (este), Guerrero (sureste y suroeste), Puebla (centro), Estado de México (suroeste) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur (sur), Nayarit (oeste), Sonora, Colima, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De 0 a 5 °C durante la madrugada: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado, ambiente fresco a frío en la región y muy frío en zonas altas de Estado de México, además de posible formación de bancos de niebla.

Para la tarde se espera ambiente templado, incremento de nublados y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el suroeste del Estado de México, además de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 10 a 12 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 21 a 23 °C y la mínima de 6 a 8 °C.

ASJ