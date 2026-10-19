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Se Esperan Lluvias Torrenciales en 6 Entidades por el Segundo Frente Frío

Trudy seguirá afectando en costas del Pacífico mexicano y el ingreso de humedad del Golfo de México, en interacción con canales de baja presión, ocasionarán chubascos en otras zonas del país.

lluvias frío 19 octubre 2026Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado. Foto: Reuters.

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