Elon Musk Promete Una Acción de SpaceX a Cada Niño de Estados Unidos

El multimillonario Elon Musk prometió este lunes que regalará una de sus acciones de la empresa SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir de 2027.

En un mensaje sorpresivo en su cuenta oficial de X, la red social de la que es dueño, el hombre más rico del mundo dijo que ese será uno de muchas gestos.

"El próximo año le daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Este será el primero de muchos", publicó la madrugada de este lunes.

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SpaceX fue fundada por Musk en 2002 y es una de las empresas privadas más valiosas del mundo. La compañía opera el servicio de internet satelital Starlink y desarrolla programas de lanzamiento de naves espaciales.

Su objetivo es establecer rutas de transporte de carga y pasajeros para fundar una ciudad autosustentable en Marte.

En un cálculo preliminar, Business Insider reportó que si Musk entregara acciones a todos los niños de Estados Unidos, la iniciativa abarcaría a unos 72 millones de personas.

"Al precio actual de las acciones de SpaceX, representaría un valor aproximado de 10 mil 500 millones de dólares", estimó el medio especializado en finanzas.

El empresario no informó de inmediato cómo será el proceso para otorgar las participaciones o los requisitos para determinar a los beneficiarios.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos correspondientes a 2024, hay alrededor de 73 millones de niños menores de 18 años en el país. Musk posee el 38 por ciento de SpaceX, según Forbes.

La oferta de Musk llegó un día después de que la empresa de inteligencia artificial Anthropic anunciara en una publicación en redes sociales que destinará el 5% de sus acciones a un nuevo fondo de “beneficio público”.

En respuesta a esa publicación del domingo, Musk escribió: "Recomiendo entregar las acciones directamente al público".

Las acciones de SpaceX, que presentará sus resultados trimestrales el martes, cerraron el viernes en 146.03 dólares.

Anthropic indicó el domingo que las acciones que está destinando irán al Anthropic Public Benefit Fund, una nueva entidad dentro de la empresa. El valor del fondo podría aumentar a medida que las acciones suban de valor.

El anuncio de Musk igual se produce después de que el presidente Donald Trump prometiera el mes pasado dar a cada adulto estadounidense 5,000 dólares si su partido republicano mantiene el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

SpaceX estableció el récord de la mayor oferta pública inicial de la historia, recaudando 85,700 millones de dólares en junio.

El megacohete Starship de la compañía alcanzó la órbita por primera vez en septiembre, un hito para este cohete, fundamental para las ambiciones de Musk en Marte.

Luego de su publicación, miles de usuarios respondieron al tuit con mensajes irónicos. Otros manifestaron su sorpresa.

Con información de AFP y AP

ASJ