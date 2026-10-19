Internacional

Elon Musk Promete Una Acción de SpaceX a Cada Niño de Estados Unidos

El magnate no informó de inmediato cómo será el proceso para otorgar las participaciones en la empresa que fundó en 2002

Elon MuskSpaceX fue fundada por Musk en 2002 y es una de las empresas privadas más valiosas del mundo. Foto: AP.

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