Asesinan a Arturo Marín, Aspirante de Morena a la Alcaldía de Cuajinicuilapa en Guerrero

El ganadero y aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero, Arturo Marín Acevedo, fue asesinado este fin de semana en un ataque armado, mientras circulaba en su vehículo, acompañado de su esposa Citlali “N”, quien resultó lesionada.

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, los hechos ocurrieron la tarde del sábado 17 de octubre de 2026, cuando la pareja transitaba por la colonia Centro en el municipio de Cuijinicuilapa.

Al lugar acudió personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales para realizar las diligencias y recabar los indicios del homicidio contra Marín Acevedo y la agresión armada contra su esposa, quien se reporta grave.

El ganadero y Citlali “N” circulaban en una camioneta gris por la calle San Nicolás y esquina 2 de abril, en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, cuando otro vehículo en el que presuntamente viajaban dos personas les dio alcance y disparó en su contra.

Tras estos hechos, Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno de Guerrero lamentó lo ocurrido y señaló que ya se había iniciado una investigación de los hechos.

Además, indicó que se están intensificando las acciones operativas ante el incremento de la violencia en el municipio y en su vecino Ometepec.

"Ya están realizando los actos de investigación. El día de ayer nos dieron la información tan lamentable de este hecho de violencia en Cuajinicuilapa. Se ha estado trabajando de manera, intensificando las acciones operativas ahí en esta región colindante con Oaxaca, donde se han dado en los últimos tiempos una, se ha incrementado el índice delictivo entre Cuaji y Ometepec, sin embargo, se está trabajando de manera coordinada con los presidentes municipales para poder atender esta acción de violencia", señaló.

Arturo Marín Acevedo aspiraba a la alcaldía con Morena

El pasado 9 de octubre, Arturo Marín se destapó para buscar la candidatura bajo las siglas de Morena. En sus redes sociales, informó sobre su registro como aspirante a coordinador de los Comités de Defensa y Soberanía Municipal de la 4T.

“¡La familia es mi inspiración y nuestra gente mi compromiso! Por la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación de la Soberanía Nacional en Cuaji", compartió en sus redes sociales.

Este es el primer caso de homicidio de un aspirante a un cargo de elección presidencial del recién iniciado proceso electoral de 2027, en donde se renovarán más de 20 mil cargos locales, 17 gubernaturas, congresos locales y la Cámara de Diputados.

¿Quién era Arturo Marín Acevedo?

Arturo Marín Acevedo era sobrino de Alejandro Marín Mendoza, quien fue presidente municipal de Cuajinicuilapa en dos ocasiones: de 1999 a 2002 y de 2018 a 2021. En esta última, Marín Acevedo se desempeñó como su secretario particular.

Estaba casado con Citlali, madre de sus dos hijos, cuyo estado de salud se reporta grave. Arturo Marín fue asesinado tan solo una semana después de haber levantado la mano formalmente para buscar la candidatura guinda.

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