Balaceras

Asesinan a Arturo Marín, Aspirante de Morena a la Alcaldía de Cuajinicuilapa en Guerrero

El ganadero fue víctima de un ataque directo mientras se encontraba a bordo de su vehículo al lado de su esposa

Asesinan a Arturo MarínAsesinan a Arturo Marín, ganadero y aspirante a la alcaldía. Foto: Arturo Marin / Facebook

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