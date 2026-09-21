Política

‘No Hay Dedazo’, Asegura Sheinbaum sobre Posibles Candidatos de Morena a Elecciones 2027

Hay que serenarse, lo más importante es el proyecto, señaló la mandataria

Claudia Sheinbaum en la conferencia del 21 de septiembre de 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia del 21 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

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Sheinbaum reafirma que el proceso de elección de candidatos en Morena es transparente y democrático.

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