La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el proceso para elegir a los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “es muy democrático” y afirmó que “no hay dedazo”.

Quienes llegan a Morena lo hacen a través de un proceso de encuestas, el cual cuenta con sus reglas y participan quienes se hayan inscrito, explicó la mandataria en la conferencia mañanera de este lunes.

“Si cuando se inscriben y se ve que hay alguien que no debe ser, de acuerdo con los criterios de Morena, se informa previamente”, indicó.

La presidenta señaló que, en ocasiones, el resultado de la "encuesta hasta sorprende”, por lo que sugirió “serenarse”, pues consideró que no se trata de un tema personal: “Lo más importante es un proyecto”.

“En todos los partidos políticos no deberían ser temas personales sino un proyecto y lo que se pone a discusión en una elección, más allá de las personas, son los proyectos”, subrayó.

En junio, Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) anunciaron el inicio de su proceso para la selección de los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes ya fueron elegidos en 10 estados: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, quienes tienen como eje principal fortalecer el movimiento de cara a las elecciones de 2027.