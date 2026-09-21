Tras la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al estado de Chihuahua, las autoridades gubernamentales reafirmaron que la relación entre ambos niveles de gobierno se mantendrá bajo un esquema estricto de coordinación.

Se acordó que todo asunto vinculado con el gobierno de Estados Unidos se gestionará formalmente a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), mientras que las agendas de combate a la delincuencia se canalizarán directamente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En cuanto a la presunta presencia e intervención de agentes de la DEA en la entidad, durante la reunión se planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de llevar a cabo la investigación correspondiente. Ambas partes coincidieron en que el deslinde de responsabilidades y las indagatorias de este caso competen de manera exclusiva al ámbito ministerial y judicial, por lo que las autoridades ejecutivas darán seguimiento a los avances de las pesquisas oficiales.

La polémica surgió en abril de 2026, luego de que dos ciudadanos estadounidenses que, de acuerdo con la investigación, realizaban funciones en territorio mexicano murieran junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua tras un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en el municipio de Morelos. La presencia de los agentes extranjeros generó cuestionamientos debido a que autoridades federales señalaron que no tenían conocimiento de su participación en acciones operativas en México.

Durante el encuentro de carácter privado, realizado en Ciudad Juárez en el marco de la gira nacional de la presidenta por Chihuahua, se dio tras meses de distanciamiento e intensas diferencias entre ambas administraciones por asuntos de seguridad.

Tras la reunión, la gobernadora 'Maru' Campos calificó la conversación como un diálogo directo y necesario, subrayando que, a pesar de las divergencias políticas e ideológicas, se acordó reabrir canales institucionales de comunicación y priorizar el bienestar de la ciudadanía chihuahuense por encima de las disputas partidistas.