Política

Sheinbaum y 'Maru' Campos Acordaron que Temas con EUA Serán a través de Segob y SSPC

La reunión permitió establecer nuevos canales de comunicación para atender asuntos con Estados Unidos y temas de seguridad

Sheinbaum y 'Maru' Campos Acordaron que Temas con EUA Serán a través de Segob y SSPCConferencia Mañanera Lunes 21 Septiembre. Foto: Cuartoscuro

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Tras la visita de Sheinbaum a Chihuahua, se reafirma que los asuntos con EUA se tratarán a través de Segob

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