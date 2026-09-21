La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se puede cerrar el año sin problema con el apoyo que se da al precio del diésel.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta explicó que la refinería Olmeca de Dos Bocas y la modernización de todas las refinerías ayudan mucho para "evitar un problema de abasto".

“Ahora todo lo que se produce se exporta un poco por la facilidad territorial, se exporta algo de producción de petróleo crudo y se puede importar de la refinería Deer Park, que es importación porque la refinería está en Texas, pero somos autosuficientes en la producción de diésel”, destacó la presidenta.

Además, añadió que en el tema del combustible hay una norma en la Secretaría de Hacienda para ayudar a que no haya inflación.

“El precio de los combustibles determina en mucho la inflación, porque impacta en todo. Cuando fue el gasolinazo de Peña, que subía la gasolina cada mes, dijeron que solamente iba a afectar a los que tenían auto, que no iba a afectar a nadie más, lo cual es absurdo, porque también subía el diésel, no sólo la gasolina, sino el diésel. Es absurdo porque los combustibles impactan en todas las actividades económicas, unos más que otros", refirió.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que su gobierno va mantener el precio del diésel, “el subsidio, si hay alguna cosa que genera algún problema, lo informaríamos, pero hasta ahora está considerado y no vemos problema”, puntualizó.

Con información de N+