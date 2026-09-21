Política

México Confirma Abasto de Diésel y Apoyo para Evitar que Suba de Precio durante 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el abasto del combustible “está garantizado”

Craga de combustuble en gasolineraGasolinera en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Claudia Sheinbaum asegura que México cerrará el año con un abasto de diésel garantizado y precios estables. ¿Qué significa esto para el futuro? Infórmate aquí.

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