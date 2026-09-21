Un hombre fue ejecutado a balazos en calles de la colonia Colinas del Topo Chico, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, por al menos un hombre armado. El ataque movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja hasta el sitio.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Loma de Agua Dulce y Minas, donde las autoridades confirmaron la muerte del hombre de aproximadamente 55 años de edad. La zona fue acordonada en espera de los peritos y agentes de investigación para llevar a cabo el levantamiento de evidencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era de complexión delgada, estatura mediana y piel morena; a simple vista presentaba diversos impactos de arma de fuego en el pecho. Hasta la noche del domingo no había sido identificado de manera oficial.

El hombre asesinado vestía camisa blanca de botones con rayas negras, pantalón de mezclilla azul marino, tenis blancos y gorra del mismo color, además, llevaba un cinturón negro con hebilla plateada y una cadena de metal.

Luego de recibir el reporte, detectives de homicidios y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, realizaron las investigaciones correspondientes y recolectaron la evidencias necesaria para continuar con el caso. Hasta el momento, el presunto responsable del ataque armado no ha sido identificado; las autoridades siguen en su búsqueda.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH