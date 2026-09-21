Homicidios

Hombre es Asesinado a Balazos en Colonia Topo Chico en Escobedo, Nuevo León

Las autoridades continúan en la búsqueda del agresor que atacó a la víctima con un arma de fuego

Policía de Escobedo investiga homicidioElementos de la Policía de Escobedo arribaron al sitio para investigar el homicidio. Foto: N+

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