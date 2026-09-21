Ciencia y Tecnología

Un Exoplaneta 'Rebelde' Orbita al Revés de su Estrella: Así Es el GJ 3090 b

El hallazgo corresponde a un sistema planetario donde no se ha identificado un objeto masivo que explique esta inusual situación

Un Exoplaneta “Rebelde” Orbita al Revés de su Estrella: Así es el GJ 3090 bObservatorio "Las Campanas" en Chile. Foto: Reuters

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Descubren exoplaneta 'rebelde': GJ 3090 b orbita al revés de su estrella. Sin explicación masiva, este hallazgo desafía lo convencional.

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