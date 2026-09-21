Desaparecidos

Vinculan a Proceso a Miguel ‘N’ por Desaparición de Tres Empleados en Ensenada

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las acciones para localizar a los trabajadores

Vinculan a Proceso a Miguel ‘N’ por Desaparición de Tres Empleados en EnsenadaVinculan a Proceso a Miguel ‘N’ por Desaparición de Tres Empleados en Ensenada | Foto: AEI

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