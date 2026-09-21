Miguel ‘N’ fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de tres empleados de la empresa agrícola Viva Orgánica, en Ensenada.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos ocurrieron entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de agosto de 2026, cuando Jesús Alexandro Sánchez Gerardo, de 24 años; José Alfredo Morales Martínez, de 43 años, y David Alberto Ortiz Quintal, de 26 años, se encontraban en los dormitorios de la empresa, ubicada en el ejido Rodolfo Sánchez Taboada.

Según la carpeta de investigación, los tres trabajadores presuntamente fueron sometidos y privados de la libertad por varios sujetos, entre ellos el imputado.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Como resultado de las indagatorias, se obtuvo una orden de aprehensión contra Miguel ‘N’, la cual fue cumplimentada por agentes estatales de investigación el 13 de septiembre de 2026.

Desde que se reportó la desaparición, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias y acciones de búsqueda individualizada en campo, además de gestiones ante instituciones públicas y privadas, con el objetivo de establecer el paradero de las víctimas y esclarecer los hechos.