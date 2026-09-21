Josué Hernández de 21 años de edad, estudiante de la Universidad Veracruzana llevaba 14 días desaparecido, pese a la búsqueda por parte de familiares amigos y la comunidad universitaria se confirmó el fallecimiento del joven.

La Universidad Veracruzana confirmó el fallecimiento de Josué Hernández Cayetano estudiante del programa educativo de ingeniería en sistemas y tecnologías de la información de la facultad de estadística e informática en la ciudad de Xalapa

Mediante una esquela la institución educativa lamentó el fallecimiento del joven y expresó un abrazo solidario a sus familiares y seres queridos.

Cabe recordar que al darse a conocer su desaparición el pasado 5 de septiembre familiares y amigos pidieron compartir la ficha de búsqueda en el que se señalaba que el joven había salido de su domicilio en la zona de Marina Nacional y viajaba en una camioneta negra modelo 2005.

Aunque se desconocen detalles de la localización del cuerpo se confirmó la fiscalización de la búsqueda y el lamentable deceso.