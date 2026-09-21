Desaparecidos

Confirman Muerte de Estudiante de la UV Tras 14 Días Desaparecido en Veracruz

Familiares, amistades y miembros de la comunidad universitaria participaron en la búsqueda del joven, cuya ausencia se extendió durante dos semanas

La UV confirmó la localización sin vida del joven Josué Hernández Cayetano desaparecido desde hace dos semanas en XalapaLa UV confirmó la localización sin vida del joven Josué Hernández Cayetano desaparecido desde hace dos semanas en Xalapa. Foto: Josué Hernández Cayetano

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Josué Hernández estudiante de la UV, fue hallado sin vida tras 14 días desaparecido en Xalapa, Veracruz.

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