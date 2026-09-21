Esta mañana de lunes, las temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey se ubican entre los 26 y 29 grados, aunque algunas estaciones ya alcanzan los 30 grados desde las 8 de la mañana, como ocurre en el sector de La Universidad. El cielo se mantiene despejado y, de acuerdo con las estaciones de monitoreo distribuidas en la metrópoli, la calidad del aire es Buena en las 15 estaciones.

Para el resto de este lunes se esperan condiciones mayormente soleadas, con temperaturas cercanas a los 30 grados. Sin embargo, hacia el final del día comenzará a incrementarse la probabilidad de lluvia, alcanzando alrededor de un 30 por ciento. Estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos días, ya que para mañana martes también se contempla una probabilidad de precipitaciones cercana al 30 por ciento, mientras que para el jueves podría aumentar hasta alrededor del 40 por ciento.

Uno de los factores que favorecerá este cambio será el avance de un sistema frontal. Durante este lunes, el frente estaría cruzando el territorio de Texas y para el martes se aproximaría a la frontera norte de México. Posteriormente, el miércoles podría presentar un ligero retroceso, antes de ingresar finalmente al noreste del país durante el jueves.

Se trata de un frente débil, algo habitual durante los primeros sistemas frontales de la temporada, pero aun con poca intensidad podría ser suficiente para activar lluvias y generar un descenso en las temperaturas. Las precipitaciones son especialmente importantes después de un mes de septiembre en el que las lluvias han quedado por debajo de lo esperado en distintos sectores. Este escenario podría extenderse incluso hacia el próximo fin de semana.

Mientras tanto, la actividad tropical continúa tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Durante el fin de semana se formaron las tormentas tropicales “Odalys” y “Polo”. Odalys se encuentra muy alejada de las costas mexicanas, mientras que Polo se localiza aproximadamente a 385 kilómetros al sur de Manzanillo, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora.

Su fortalecimiento ha sido rápido y existe la posibilidad de que alcance la categoría de huracán durante los próximos días, manteniendo un desplazamiento paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

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En el Atlántico también se formó la tormenta tropical “Fey”, ubicada más cerca de las Azores que del continente americano. Este sistema destaca porque podría convertirse en el primer huracán de la temporada en esa cuenca. Hasta este lunes se han formado seis tormentas tropicales, pero ninguna ha alcanzado todavía la categoría de huracán.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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