Seguridad

Encuentran a Hombre Sin Vida en el Río Santa Catarina en Monterrey

Fue una persona en situación de calle la que dio aviso sobre el hallazgo del cuerpo. Las autoridades ya investigan su deceso

Policía de Monterrey acordona zona por hallazgo de cuerpo en Río Santa CatarinaPolicía de Monterrey acordona zona por hallazgo de cuerpo en Río Santa Catarina. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+