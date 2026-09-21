Un hombre sin vida fue encontrado por una persona de origen centroamericano en el Río Santa Catarina, en el Centro de Monterrey, Nuevo León. Las autoridades tardaron más de 5 horas en atender el llamado de emergencia.

De acuerdo con el testimonio del hombre en condición de calle, dio aviso del hallazgo al número de emergencia 911, pero no hubo respuesta pronta, incluso una patrulla de la Policía Estatal que paso por la zona y le dijo que regresaría después. Finalmente, personal de bomberos le brindaron el apoyo y confirmaron el hallazgo del cuerpo.

Posteriormente, elementos de la Policía de Monterrey se acercaron a la zona donde fue localizado el hombre sin vida, a la altura de las avenidas Morones Prieto y Venustiano Carranza, en la parte baja del río, a espera que con la luz de día se inicie la investigación correspondiente.

La víctima, quien aparentemente presentaba huellas de violencia, llevaba un short de mezclilla azul, sudadera gris con un logo de una empresa en color rojo y estaba boca arriba. Por las condiciones en que fue encontrado se sospecha que llevaba un par de días sin vida; sin embargo, serán las autoridades quien determinen cómo ocurrieron los hechos.