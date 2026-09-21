Seguridad

Mantienen Resguardo de Presunto Artefacto Explosivo en Ciudad Juárez

A más de 12 horas del reporte, el artefacto permanece en el sitio, mientras se espera el arribo del equipo antiexplosivos de la Defensa

Hallan presunto artefacto explosivoHallan presunto artefacto explosivo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hallan presunto artefacto explosivo. A más de 12 horas, el área sigue resguardada.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+