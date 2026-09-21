La tarde del pasado domingo, en punto de las 6:10 de la tarde, fue reportado al número de emergencias 911 el hallazgo de un aparente artefacto explosivo sobre la vía pública, en el cruce de las calles Pradera de los Álamos y Pradera de los Cipreses, de la colonia Pradera de los Álamos, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, fue un vecino del sector quien realizó el llamado al número de emergencias para reportar que había un teléfono tirado en la vía pública y que, a un costado, se encontraba lo que parecía ser una granada.

Hasta el lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron ambos objetos a un costado de un vehículo, por lo que solicitaron el apoyo de las distintas corporaciones y procedieron a resguardar el área.

Sin embargo, a más de 12 horas del reporte, el aparente artefacto explosivo permanece en el lugar, a la espera del arribo del equipo antiexplosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos elementos se encuentran en la capital del estado y en Santa Gertrudis. Se espera que arriben durante las próximas horas para realizar el levantamiento del objeto.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido mayor información sobre el aparente artefacto explosivo. Mientras tanto, se mantiene el resguardo del área y únicamente se permite el acceso a las familias del sector para que puedan acudir a las diversas actividades.