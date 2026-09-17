Homicidios

Localizan el Cuerpo de una Persona Dentro de una Maleta en Ciudad Juárez

El reporte fue realizado por una mujer que transitaba por calles de la colonia Carlos Castillo Peraza

Una mujer alertó sobre la maleta abandonadaUna mujer alertó sobre la maleta abandonada. Foto: N+

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Una mujer reporta el hallazgo de un cuerpo en una maleta en Ciudad Juárez. La policía y la Fiscalía investigan el caso

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