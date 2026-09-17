Localizan el Cuerpo de una Persona Dentro de una Maleta en Ciudad Juárez

La tarde de este jueves se reportó el hallazgo de una persona al interior de una maleta, en el cruce de las calles Ricardo Montoya Martínez y Soneto 154, de la colonia Carlos Castillo Peraza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el reporte al número de emergencias 911 fue realizado por una mujer que transitaba por el sector, quien señaló haber visto una maleta tirada de la que aparentemente sobresalía un dedo de un pie, por lo que realizó el llamado a las autoridades.

Hasta el sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes localizaron la maleta cubierta parcialmente con una bolsa negra y procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para levantar las evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense acudió para levantar el cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

Hasta el momento, no se ha podido determinar el sexo de la víctima, aunque en el lugar se mencionó que podría tratarse del cuerpo de un hombre.