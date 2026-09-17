Homicidios

Localizan Vehículo Ligado a Homicidio de Joyero en Mexicali, BC, Mantienen Operativo

Agentes estatales mantienen diligencias para identificar a los responsables del robo ocurrido en Casa Magna

Localizan Vehículo Ligado a Homicidio de Joyero en Mexicali, BC, Mantienen OperativoLocalizan Vehículo Ligado a Homicidio de Joyero en Mexicali, BC, Mantienen Operativo | Foto: N+

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