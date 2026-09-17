Localizan Vehículo Ligado a Homicidio de Joyero en Mexicali, BC, Mantienen Operativo

La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones por el asesinato del joyero Juan Vladimir, ocurrido en un establecimiento de la colonia Villa Residencial Casa Magna, en Mexicali.

La investigación avanzó con la localización de un vehículo color guinda en el fraccionamiento Villas Las Lomas, unidad que, de acuerdo con los primeros datos, estaría relacionada con el escape de los responsables tras el homicidio.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, informó que el establecimiento funcionaba principalmente como un negocio de reparación de joyería y que durante el robo fueron sustraídas piezas destinadas a la venta y otras que se encontraban bajo reparación.

De acuerdo con la investigación, dos sujetos ingresaron al establecimiento para cometer el robo y, durante el atraco, dispararon contra el propietario en la región cefálica, provocándole la muerte.

La Fiscalía también extendió las diligencias hacia el fraccionamiento Lomas Altas, donde fue asegurado otro domicilio como parte de las acciones para localizar a uno de los presuntos involucrados.

De manera extraoficial se informó sobre la detención de tres personas que presuntamente estarían relacionadas con el crimen. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente su grado de participación en los hechos.

También trascendió de manera no confirmada el aseguramiento de armas y joyería, información que permanece pendiente de ser corroborada por la autoridad investigadora.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el robo y posterior asesinato.

Información Miguel Galindo

APG