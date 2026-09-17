Sociedad

Más de 80 Colonias de Tijuana Afectadas por Fuga de Agua; Cierran Bulevar Aguacaliente

La reparación del acueducto continúa y el organismo prevé cambios conforme avancen las labores

Más de 80 Colonias de Tijuana Afectadas por Fuga de Agua; Cierran Bulevar AguacalienteMás de 80 Colonias de Tijuana Afectadas por Fuga de Agua; Cierran Bulevar Aguacaliente | Foto: N+

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Congestionamiento vial en Tijuana por cierre del Bulevar Aguacaliente. La CESPT trabaja en reparar la fuga de agua que afecta a más de 80 colonias.

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