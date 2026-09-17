Más de 80 Colonias de Tijuana Afectadas por Fuga de Agua; Cierran Bulevar Aguacaliente

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) mantiene fuera de operación el acueducto Presa Rodríguez-Morelos debido a los trabajos para reparar una fuga, por lo que continúa el corte en las 11 colonias anunciadas previamente y se reportan intermitencias en otras zonas.

De acuerdo con la actualización del organismo, las labores de reparación requieren mantener suspendida la operación del acueducto, mientras personal especializado trabaja en la atención de la fuga.

Las zonas donde se registrarán intermitencias son 20 de Noviembre, Alcalá, Alicia Carrillo, Anáhuac, Ángeles, Angélica, Angélica Parcela 213, Camichín, Cataviña, Ceceña, Contreras, Corona del Rosal, Cortez La Mesa, Dimentstein, Electricistas, Electricistas 2, Escondida, Escondida La Mesa, Españoles, Gerónimo Meza, Guillén, Jerónimo, José del Alto, José del Río, José Sandoval, La Mesa, Leos Montoya, Lilas, López, López Lucio, Luz Juárez, Magaña, Montebello, Moreno, Olivos, Pedregal, Quinta Alta, Rancho El Grande, Real del Monte, Reynoso, Reynoso 2, Rincón Colonial, Sandoval, Santa Anita, Santa Cecilia, Santa Cruz, Santa Rosa La Mesa, Santos, Sonoita, Volcanes, Chapultepec California, Chihuahua La Mesa, Huertas 4, Huertas 5, La Villa, Constitución de 1917, Niños Héroes, Arboledas La Mesa, Agua Caliente Sección Pinos, América, Dávila, Gabilondo y Neidhart.

Las reparaciones han generado congestionamientos viales, debido a que el bulevar Aguacaliente se encuentra parcialmente cerrado.

La CESPT informó que conforme avancen los trabajos se darán a conocer nuevas actualizaciones sobre la recuperación del servicio y las condiciones de suministro en las zonas involucradas.

El organismo pidió a la población mantenerse atenta a sus canales oficiales para conocer los avances de la reparación.

APG