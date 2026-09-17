Detienen a Presunto Come Perros en San Francisco de los Romo, Aguascalientes

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes detuvo a Omar ‘N’, conocido como ‘el Pinto’, tras ser denunciado por vecinos del fraccionamiento Hidalgo, en San Francisco de los Romo.

El hombre es señalado de presuntamente sacrificar y consumir perros; en su domicilio encontraron restos de al menos cinco canes.

Omar ‘N’ fue detenido el pasado fin de semana al interior de su domicilio, la orden de aprehensión en su contra era por daños a la salud, a ésta se le suma daño al equilibrio ecológico, el cuál él mismo confesó a las autoridades.

“En la entrevista él refiere que efectivamente sí sacrificaba perros, los guisaba y los consumía, se encontraron restos óseos o huesos de perros”, explicó Manuel Alonso García, Fiscal General de Aguascalientes.

Omar ‘N’ fue vinculado a proceso y espera una sentencia en prisión. El daño al equilibrio ecológico en Aguascalientes, se sanciona con hasta 10 años de prisión y hasta 200 días de multa.