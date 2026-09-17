Seguridad

Detienen a Presunto Come Perros en San Francisco de los Romo, Aguascalientes

El hombre confesó que asesinaba a los canes y los guisaba; las autoridades informarán la sentencia que deberá afrontar

come perros en AguascalientesEl hombre confesó a las autoridades que guisaba a los animales. Foto: Fiscalía del Estado de Aguascalientes

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Omar 'N', conocido como 'el Pinto', enfrenta hasta 10 años de prisión por sacrificar perros en Aguascalientes.

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