Medio Ambiente

Hay Nueva Especie de Gato y Es Más Pequeña que las que Viven en Nuestra Casa

El felino salvaje fue localizado en el bosque de los Yungas de Bolivia; forma parte de un grupo denominado "gatos tigre"

Un ejemplar de ‘Leopardus tilcayo’ en el refugio de animales Senda Verde, Bolivia, el 1 de septiembre de 2026. Foto: ReutersUn ejemplar de ‘Leopardus tilcayo’ en el refugio de animales Senda Verde, Bolivia, el 1 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

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