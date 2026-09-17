Hay Nueva Especie de Gato y Es Más Pequeña que las que Viven en Nuestra Casa

Por primera vez en más de un siglo, se identificó una nueva especie de felino en el bosque nuboso de Bolivia; mide unos 46 centímetros de largo y pesa alrededor de 1.4 kilos, por lo que es más pequeña que un gato doméstico promedio.

Se trata del “Tilcayo” —llamado así por las comunidades locales— y forma parte de un grupo denominado "gatos tigre", que se encuentra en gran parte de Sudamérica.

El pequeño felino salvaje fue localizado en el frondoso bosque de los Yungas de Bolivia, región montañosa donde los árboles suelen estar cubiertos por nubes y hay mucha humedad, según los investigadores.

Para confirmar que se trata de una nueva especie, los científicos usaron datos genéticos y le dieron el nombre científico de Leopardus tilcayo, conservando así su nombre local.

"Su pelaje es de color marrón claro (…) con rosetas de forma irregular repartidas por todo el cuerpo", detalló Paola Nogales-Ascarrunz, exploradora de National Geographic y una de las autoras del estudio que describe la especie y que se publicó este jueves en la revista Current Biology.

De acuerdo con la experta, todavía se sabe poco sobre la biología y el modo de vida de este felino.

"Leopardus tilcayo", nueva especie de felino descubierta en Bolivia. Foto: Reuters

Explicó que los restos de pequeños roedores encontrados en muestras de excrementos sugieren que podrían formar parte de su dieta, mientras que las pruebas obtenidas con cámaras trampa indican que podría ser más activo por la noche.

En tanto, el biólogo evolutivo y coautor principal del estudio, Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes, en Bélgica, explicó que los gatos tigre son "especies crípticas", lo que significa que no se pueden distinguir fácilmente solo por su aspecto.

Antes, los gatos tigre se consideraban una única especie, pero estudios genéticos realizados hace décadas sugirieron la existencia de múltiples especies.

"Nuestra información, en este momento, se limita a los dos ejemplares vivos que examinamos y a un pequeño número de registros de cámaras trampa", aclaró Lescroart.

Uno de los felinos vivos es un macho de 10 años que ahora vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, tras haber sido criado por una familia local en su hogar.

Sobre los estudios, se dio a conocer que el equipo analizó el ADN de 38 gatos de los que se habían tomado muestras en varios países sudamericanos, incluidos ocho especímenes de museo.

La investigación reveló que los gatos tigre son cinco especies genéticamente distintas.

"Nunca esperábamos que este gato tigre boliviano fuera una especie aparte, y nadie lo había propuesto nunca como un animal diferente, ya fuera una subespecie o de otro tipo", contó Lescroart.

El análisis genético sugirió que el linaje de Tilcayo se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1.4 millones de años.

Cabe señalar que el equipo de investigación también describió una nueva subespecie de gato tigre en los Yungas peruanos, a la que denominó Leopardus tigrinus antisuyo, en honor a Antisuyo, la región del antiguo Imperio Inca que abarcaba el área en la que habita.

La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que realiza un seguimiento del estado de las especies, clasifica actualmente a los gatos tigre como dos especies "vulnerables" con poblaciones en declive.

Con información de Reuters.

SPB