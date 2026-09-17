Luis Ozuna, de 53 años, falleció en Agua Prieta, luego de permanecer hospitalizado durante varias semanas derivado de padecimientos presuntamente a consecuencia del descarrilamiento de un tren que provocó el derrame de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio en el ejido Cuauhtémoc, así lo comentó Lorenzo Villegas Vázquez, presidente municipal de Naco.

El alcalde mencionó que hasta el momento no se ha emitido un dictamen oficial para establecer si la causa de la muerte tuvo relación con la exposición al hidrosulfuro de sodio, sin embargo, refrendó su apoyo a los familiares.

"Yo creo que es importante moralmente poder estar pendientes, es lo menos que se pudiera hacer, independientemente de los resultados y que si fue por el resultado y si fue por el derrame o no, que bueno hay que respetar la decisión de la familia y si ellos están emitiendo comunicados de que por eso fue y sucedió, yo respeto mucho eso, estoy con la familia por supuesto. Falleció en Agua Prieta, ya estaba en una casa fuera del hospital cuando lo llevaron de emergencia para atenderlo y ahí desafortunadamente falleció", dijo Lorenzo Villegas Vázquez, Alcalde de Naco.

Mientras tanto, solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Salud que busquen darle celeridad a los estudios y dictámenes correspondientes tras el accidente registrado el 25 de julio en el tramo ferroviario entre Naco y Cananea.

"A un mes y medio de lo del derrame de hidrosulfuro de sodio ya deberíamos tener dictámenes y estar informando bien a nuestros pobladores para que ellos no tengan esa preocupación, todavía estamos con el pendiente de qué pasó con esos resultados".

Detalló que es importante conocer los resultados, en primer lugar para evitar que se repita una situación similar, y en segundo, para darle seguimiento al caso de Luis Ozuna, quien trabajaba como guardia de seguridad a tres kilómetros del sitio donde ocurrió el derrame.