Medio Ambiente

Alcalde de Naco Espera Dictamen que Confirme Muerte y Daños por Derrame en Sonora

Un hombre falleció luego de estar hospitalizado varias semanas por presuntos daños tras el descarrilamiento de un tren con hidrosulfuro de sodio

Alcalde de Naco Espera Dictamen que Confirme Muerte y Daños por Derrame en SonoraDerrame Químico en Naco, Sonora. Foto: Profepa

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