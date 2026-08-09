Secretaría de Salud Sonora Emite Recomendaciones a Pobladores de Naco tras Derrame de Químico

La Secretaría de Salud de Sonora informó que mantiene acciones de seguimiento y atención a pobladores del ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, con acciones preventivas y comunicación de medidas, tras el derrame de hidrosulfato de sodio por el descarrilamiento de un tren de carga registrado el pasado 26 de julio.

Pablo Bernardo Ramírez, director del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, refirió que, en el centro de salud del ejido, médicos, enfermeros y promotores brindan atención personalizada a quienes lo solicitan, además de orientar sobre medidas preventivas de salud.

Apuntó que el Escuadrón Básico Territorial realiza visitas domiciliarias para identificar necesidades de atención médica y acercar servicios a familias que requieren apoyo directamente en sus viviendas.

“Anteriormente estuvieron también de Regulación Sanitaria de Coesprisson, ellos también hicieron fomento sanitario, nos acompañaron la vez anterior el Centro Regulador de Urgencias Médicas por si alguien necesitaba un traslado hospitalario afortunadamente nadie lo necesitó, pero se brindó la atención”.

Recomendaciones para población de Naco tras derrame de hidrosulfato de sodio

Recomendó a la población mantener lavado de manos y consumir únicamente agua hervida, clorada o purificada diariamente para prevenir enfermedades y ante cualquier afectación acudir al centro de salud.