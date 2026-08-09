Salud

Secretaría de Salud Sonora Emite Recomendaciones a Pobladores de Naco tras Derrame de Químico

La Secretaría de Salud Sonora emitió un comunicado sobre las acciones de seguimiento tras derrame en Naco, Sonora.

Derrame en Naco, SonoraDerrame en Naco, Sonora. Foto: Semarnat

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Derrame de hidrosulfato de sodio en Naco: la Secretaría de Salud Sonora emite comunicado y recomendaciones.

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