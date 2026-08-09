Mujer Muere Atropellada en Parada de Autobús Frente a la Laguna del Carpintero en Tampico

Una mujer de 52 años perdió la vida la tarde de este domingo luego de ser atropellada mientras se encontraba en una parada de autobús ubicada frente a la Laguna del Carpintero, en el municipio de Tampico.

¿Qué ocurrió con el conductor presuntamente responsable del atropellamiento?

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automovilista habría perdido el control de la unidad, subió a la banqueta e impactó primero un anuncio publicitario y posteriormente a la mujer que se encontraba sentada en la parada. Tras el accidente, el conductor se dio a la fuga, aunque minutos más tarde fue localizado por elementos de Tránsito.

El percance ocurrió sobre el Perimetral Fidel Velázquez, donde la víctima fue arrastrada por varios metros y quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron voluntarios de la Zona Sur y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Posteriormente, elementos de Tránsito Tampico acordonaron el área para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y preservar la escena del accidente.

Más tarde, autoridades informaron que el presunto responsable fue ubicado y alcanzado por agentes de Tránsito sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la zona conocida como el Spa, en Ciudad Madero.

El caso fue turnado a elementos de la Policía Investigadora y a personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades legales del conductor involucrado.