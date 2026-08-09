Accidentes

Mujer Muere Atropellada en Parada de Autobús Frente a la Laguna del Carpintero en Tampico

Una mujer de 52 años murió tras ser atropellada mientras esperaba el autobús frente a la Laguna del Carpintero, en Tampico.

Atropellan a Mujer de 52 Años Frente a la Laguna del CarpinteroAtropellan a Mujer de 52 Años Frente a la Laguna del Carpintero. Foto: N+

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Una mujer muere atropellada en Tampico mientras esperaba el autobús. El conductor perdió el control y se dio a la fuga, pero fue detenido.

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