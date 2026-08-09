Accidentes

Lluvias Causan Caída de Barda de Escuela y Varios Vehículos Resultan Dañados en Guanajuato

Varios vehículos resultaron dañados, después de que la barda de una escuela se cayera por causa de las lluvias que se presentaron el sábado pasado en la colonia Obregón.

Lluvias Causan Caída de Barda de Escuela y Resultan Varios Vehículos Dañados en León, Guanajuato.Lluvias Causan Caída de Barda de Escuela y Resultan Varios Vehículos Dañados en León, Guanajuato. Foto: N+

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Una barda de 60 años colapsa en la escuela Yermo Y Parrés en León, dañando vehículos. Lluvias torrenciales y antigüedad pudieran ser los factores del incidente.

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