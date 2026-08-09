Lluvias Causan Caída de Barda de Escuela y Varios Vehículos Resultan Dañados en Guanajuato

La tarde del pasado sábado 8 de agosto se registró la caída de una barda en la escuela Yermo Y Parrés en la colonia Obregón de León, junto al templo del Calvario.

De acuerdo a testigos, llovía muy fuerte cuando se registró la caída de la barda, la cual afectó a varios autos, ya que les cayó encima, en una camioneta se encontraba una persona quien comentó que lo único que hizo al ver la barda caer, fue agacharse.

Sin embargo, señaló que no sufrió heridas, solamente algunos golpes y rasguños superficiales, por lo que no requirió de atención médica.

La barda ya contaba con más de 60 años de antigüedad

Según los primeros reportes, la barda contaba con 60 años de construida, solamente la parte superior tenía dos años de antigüedad, por lo que vecinos de la calle Álamo ya esperaban el derrumbe.

Al lugar también llegó la directora de la escuela primaria, Angélica López, quien platicó con los propietarios de los vehículos dañados, aunque no se informó sobre lo dialogado, solamente comentó que, lo que se ve no hay necesidad de comentar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Perezosos Gigantes en las Cuevas Sumergidas

Hasta el momento, se desconoce el costo total de los daños que se registraron, así como quienes se encargarán de los gastos. Elementos de diversas corporaciones fueron quienes levantaron los restos de la barda.