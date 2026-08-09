Accidentes

Pipa de Gas LP se Va al Fondo de un Barranco en Puebla y se Fuga el Combustible

El accidente en Huauchinango provocó la fuga del combustible, con riesgo de una explosión en la zona.

No se reportaron personas lesionadas tras el accidente.No se reportaron personas lesionadas tras el accidente. Foto: Ayto. Huauchinango

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Peligro en Puebla: una pipa de gas LP se accidentó en Huauchinango, causando una fuga sin explosión. Protección Civil y Guardia Nacional atendieron la emergencia.

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