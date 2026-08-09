Pipa de Gas LP se Va al Fondo de un Barranco en Puebla y se Fuga el Combustible

Una fuga de gas LP se registró sobre el kilómetro 137 de la Vía Cuacuila-Xaltepec, a la altura del municipio de Huauchinango, Puebla, tras la volcadura de una pipa.

El percance ocurrió al filo de las 07:00 horas de este domingo 9 de agosto, cuando el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado en un barranco.

Protección Civil y Bomberos atendieron la emergencia. Foto: Ayto. Huauchinango

Esto provocó la fuga del combustible en la zona, pero sin registrarse una explosión.

Controlan fuga de gas LP tras accidente en Huauchinango, Puebla

Por lo anterior, al sitio acudieron elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, además de cuerpos de seguridad para atender la figa, mitigar riesgos y acordonar la zona en un kilómetro de distancia.

Agentes de la Guardia Nacional (GN) también abanderan la vialidad mientras se realizan los trabajos en la pipa.

Con información de N+

JAPR