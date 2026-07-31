Accidentes

Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja Dos Hombres Lesionados; Conductor se Da a la Fuga

El conductor de una camioneta huyó tras impactarse contra un poste en Ciudad Juárez; dos de sus acompañantes resultaron lesionados.

Los heridos fueron trasladados a un hospitalLos heridos fueron trasladados a un hospital. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conductor escapa tras accidente en Ciudad Juárez que deja dos heridos graves. ¿Qué ocurrió en la madrugada del 31 de julio?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+