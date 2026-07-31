Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja Dos Hombres Lesionados; Conductor se Da a la Fuga

La madrugada de este 31 de julio, un accidente vial sobre la avenida Talamás Camandari, en Ciudad Juárez, dejó a dos hombres gravemente lesionados que viajaban en la caja de una camioneta tipo pickup color blanco.

De acuerdo con la información proporcionada, en el vehículo viajaban tres hombres: el conductor y dos acompañantes que se encontraban en la caja de la unidad. Presuntamente, los tripulantes circulaban a exceso de velocidad sobre el carril extremo izquierdo de la avenida y se encontraban bajo los influjos del alcohol.

El Vehículo se Impactó Contra un Poste

Al llegar al cruce con la calle Zacate Blanco, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el camellón central. Debido al choque, la camioneta cruzó hacia el camellón contrario y terminó estrellándose contra un poste de electricidad, lo que provocó que los dos hombres que viajaban en la caja salieran proyectados.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar tras un reporte al número de emergencias 911 y localizaron a los dos lesionados; sin embargo, el conductor ya había escapado, por lo que resguardaron el área y realizaron el peritaje correspondiente.

Los Heridos Fueron Trasladados a un Hospital

Paramédicos de Urgencia Vital y de la Cruz Roja Mexicana les brindaron los primeros auxilios a los afectados. Informaron que uno de ellos presentaba una fractura de cadera, mientras que el otro sufrió lesiones de consideración en la cabeza, por lo que ambos fueron trasladados en código amarillo a un hospital.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero del conductor responsable. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades proporcionen más información sobre este accidente.