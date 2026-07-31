Accidentes

Hallan Muerto a Guardia de Seguridad en Negocio de Comida en Piedras Negras

El guardia de seguridad, fue hallado sin vida en un negocio de comida ubicado en la colonia Town House

El guardia de seguridad, fue hallado sin vida en un negocio de comida ubicado en la colonia Town HouseUn guardia de seguridad fue localizado sin vida en un negocio de comida de la colonia Town House. Foto: N+

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Un guardia de seguridad fue localizado sin vida en un negocio de comida de la colonia Town House

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