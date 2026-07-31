Hallan Muerto a Guardia de Seguridad en Negocio de Comida en Piedras Negras

Un guardia de seguridad fue localizado sin vida durante la mañana de este 31 de julio del 2026 en la colonia Town House, en la ciudad de Piedras Negras.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 8:00 horas, cuando trabajadores de un nuevo centro comercial, ubicado sobre el bulevar República, en el sector antes mencionado, se percataron de la situación y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada, el guardia de seguridad de la empresa Ceproc, identificado como Hugo Daniel "N", de 41 años, se encontraba inconsciente al interior de un negocio de comida.

Al lugar acudieron socorristas del Cuerpo de Bomberos, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila (PCC), quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento se desconocen las circunstancias del fallecimiento. La víctima era originaria de Piedras Negras y tenía su domicilio en la colonia Los Laureles.

Un caso similar se registro el 8 de julio del 2026 en Piedras Negras, donde un guardia de seguridad murió durante su turno laboral en el Poder Judicial del Estado.

Muere guardia de seguridad del Poder Judicial en Piedras Negras

Un guardia de seguridad del Poder Judicial del Estado murió mientras se encontraba en su turno laboral la tarde del 8 de julio del 2026 en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, identificado como Roberto Pérez, se desvaneció repentinamente. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.