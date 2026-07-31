Caos Vial en el Periférico Ecológico de Puebla por Accidente entre Dos Transportes de Carga

Un tráiler se impactó contra un transporte de carga en el Periférico Ecológico de Puebla pasando la salida a Cuautlancingo con sentido a Cholula.

La mañana de este viernes 31 de julio se registró este fuerte accidente que provocó el cierre parcial de la vialidad causando afectaciones en la circulación.

Elementos de seguridad arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes por lo que dos carriles fueron cerrados en su totalidad. Se exhortó a los conductores a reducir su velocidad antes de llegar a la gasolinera BP.

Accidente en el Periférico Ecológico provoca tráfico lento

Además, se recomienda respetar los límites de velocidad permitidos en el Periférico Ecológico y manejar con precaución debido a que esta vialidad suele ser protagonista de varios accidentes.

Horas más tarde, se registró otro accidente vial sobre el Periférico Ecológico, a la altura de la incorporación de la autopista con sentido a Cholula.

Dos vehículos particulares chocaron entre sí y provocaron el cierre parcial de la vialidad.

Accidente entre dos tráileres deja un muerto y tres heridos en la Cuacnopalan–Oaxaca

La mañana de este 31 de julio un choque frontal entre dos tráileres sobre la supercarretera Cuacnopalan–Oaxaca, dejó sin vida a una persona y a otras tres más lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana a la altura del kilómetro 35, donde las dos unidades de carga colisionaron de manera impactante, debido a que circulaban presuntamente a exceso de velocidad.

Una persona terminó perdiendo la vida en el lugar tras las severas heridas ocasionadas, mientras que otros tres lograron sobrevivir con lesiones de gravedad, una de ellas quedó atrapada entre los fierros retorcidos, por lo que fue rescatada por cuerpos de emergencia con equipo especializado.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona, mientras las autoridades realizan los peritajes para determinar las causas del accidente.

La circulación permanece cerrada parcialmente por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y tener en cuenta posibles retrasos en sus tiempos de traslado.

Con información de N+

MCS