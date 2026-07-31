Accidentes

Caos Vial en el Periférico Ecológico de Puebla por Accidente entre Dos Transportes de Carga

Un tráiler se impactó contra un camión sobre el Periférico Ecológico con dirección a Cholula, se recomienda extremar precauciones ante el tráfico.

Choque en Periférico Ecológico de Puebla.Accidente en Periférico Ecológico de Puebla. Foto: X @voragine_mx

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Accidente en el Periférico Ecológico de Puebla: tráiler impacta a camión, causando cierre parcial y tráfico. Conduce con precaución cerca de Cuautlancingo. Más detalles en desarrollo.

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