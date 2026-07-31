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Luis Miguel Reaparece Tras los Rumores sobre su Salud: Así Luce el Cantante

Luis Miguel rompió meses de silencio en redes sociales al protagonizar una nueva campaña para una marca de refresco. Así luce ahora.

luis-miguel-reaparece-rumores-salud-coca-colaFoto: Getty Images

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El 'Sol' vuelve a brillar: Luis Miguel sorprende en Instagram tras especulaciones sobre su salud. Conoce los detalles de su regreso.

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