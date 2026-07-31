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Demandan a Plataforma de Streaming por Desaparición de Película de Nicolas Cage; ¿Qué Filme Es?

El guionista y productor Simon Afram exige una indemnización de al menos 105 millones de dólares

El actor estadounidense Nicolas Cage. Foto: APEl actor estadounidense Nicolas Cage. Foto: AP
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