Demandan a Plataforma de Streaming por Desaparición de Película de Nicolas Cage; ¿Qué Filme Es?

El guionista y productor Simon Afram demandó a Netflix ante un tribunal federal de California por la desaparición de 'Fortitude', un drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial protagonizado por Nicolas Cage, luego de que el disco duro con la única copia sin cifrar de la cinta fuera robado de las oficinas de la plataforma en Hollywood.

La demanda exige una indemnización de al menos 105 millones de dólares.

¿Qué película desapareció y quién la protagoniza?

La película en cuestión es 'Fortitude', un filme de suspenso ambientado en un drama bélico de la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por el actor Nicolas Cage.

De acuerdo con la demanda, el proyecto tardó siete años en completarse y representó una inversión de más de 45 millones de dólares por parte de Afram.

¿Qué pasó con la película?

Según la demanda presentada por Afram, 'Fortitude' fue entregada a mediados de junio a las oficinas de Netflix en Los Ángeles para su proyección y una posible compra por parte de la plataforma.

Días después, Netflix envió un correo electrónico al equipo del productor para informarles que "una buena cantidad" de discos duros habían sido robados de sus oficinas, entre ellos el que contenía la única copia sin cifrar de la película.

¿Por qué demandan a Netflix y no solo a los responsables del robo?

El productor acusa a Netflix de no haber protegido adecuadamente el material que le fue confiado. De acuerdo con la demanda, la compañía se negó a revelar si había presentado una denuncia formal ante las autoridades por el robo o si había solicitado el apoyo de alguna agencia de seguridad para tratar de recuperar el disco duro extraviado.

Simon Afram exige una indemnización de al menos 105 millones de dólares, cifra que —según la demanda— buscaría compensar tanto la inversión realizada en la producción como el daño derivado de la pérdida de una película que, al momento del robo, se encontraba en proceso de venta a distribuidores.

¿Qué ha dicho Netflix al respecto?

Un vocero de Netflix rechazó que la compañía vaya a asumir responsabilidad por la pérdida, argumentando que la película fue "distribuida sin las medidas de seguridad estándar de la industria", de acuerdo con un comunicado de la empresa compartido por el medio especializado Deadline.

AMP