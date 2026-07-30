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Ben Affleck Gana 1 Millón de Dólares en '¿Quién Quiere Ser Millonario?': Esto Hará Con el Premio

Ben Affleck ganó el premio mayor de '¿Quién quiere ser millonario?' junto a Jamie Ding. Te contamos a dónde irá destinado el millón de dólares.

ben-affleck-gana-millon-dolares-quien-quiere-ser-millonario-donaraFoto: Getty Images

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Ben Affleck gana 1 millón en '¿Quién quiere ser millonario?' y lo destina a su fundación en el Congo. Descubre cómo ayudará a combatir el ébola.

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