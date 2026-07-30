Ben Affleck Gana 1 Millón de Dólares en '¿Quién Quiere Ser Millonario?': Esto Hará Con el Premio

Ben Affleck se convirtió en el más reciente ganador del máximo premio de Who Wants to Be a Millionaire (¿Quién quiere ser millonario?). El actor se llevó 1 millón de dólares en el episodio transmitido este miércoles por ABC.

La pregunta que definió el millón

Affleck compitió en pareja con Jamie Ding, campeón de Jeopardy!, bajo la conducción de Jimmy Kimmel. La pregunta que valía el premio mayor giró en torno a una tradición de Acción de Gracias: identificar cuál de cuatro nombres nunca perteneció a un pavo indultado por un presidente de Estados Unidos. Las opciones eran Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese y Spaghetti & Meatball.

Sin estar completamente seguros, Affleck y Ding usaron su comodín para preguntarle a Kimmel, quien apostó por "Spaghetti & Meatball". El actor decidió confiar en el conductor pese a la duda, y tras una pausa tensa, el estudio estalló en aplausos y confeti al confirmarse que la respuesta era correcta.

¿A dónde irá el millón de dólares?

El premio se destinará por completo a la Eastern Congo Initiative, la fundación que el propio Affleck cofundó en 2010 y que apoya a comunidades del este de la República Democrática del Congo, una región golpeada por décadas de conflicto armado. Durante el programa, Affleck habló sobre sus 15 años de trabajo con la organización y mencionó que parte de los fondos ayudará a atender una crisis de ébola en la zona.

Una curiosa coincidencia con Matt Damon

La victoria llega exactamente un año después de que Matt Damon, su mejor amigo y compañero en Mente Indomable, ganara el mismo premio en el mismo programa, acompañado por el también campeón de Jeopardy! Ken Jennings.

Con este triunfo, Affleck se une a un grupo reducido de celebridades que han conseguido el premio máximo desde que Kimmel tomó la conducción del programa en 2020.