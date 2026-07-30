Seguridad

Recapturan a Otros 3 Reos Fugados del Penal de Puerto Vallarta; Faltan 15 por Localizar

Las autoridades confirmaron la recaptura de otros tres reos fugados del penal de Puerto Vallarta el 22 de febrero

Penal de PuenteRecapturaron a 3 reos fugados del penal de Puerto Vallarta. Foto: N+

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Tres reos fugados del penal de Puerto Vallarta han sido recapturados. Quedan 15 en libertad. La fuga se dio tras un ataque armado. Conoce más detalles.

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Recapturan a 3 Reos Fugados en Puerto Vallarta, Faltan 15