Recapturan a Otros 3 Reos Fugados del Penal de Puerto Vallarta; Faltan 15 por Localizar

Las autoridades confirmaron la recaptura de otros tres reos fugados del Penal de Puerto Vallarta el 22 de febrero, día en que escaparon 23 de ellos, por lo que todavía faltan 15 internos por ser recapturados.

De estos tres reos recapturados, dos de ellos fueron detenidos en Zacatecas y uno más en Puerto Vallarta.

La investigación fue atraída por la Fiscalía de Jalisco en Guadalajara. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que están en búsqueda de los otros 15 internos que se encontraban en el penal.

¿Qué pasó el día del escape de los reos?

El Secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 23 reos se fugaron de la cárcel regional de Puerto Vallarta durante los bloqueos ocurridos el 22 de febrero, luego de que fue abatido ‘El Mencho’.

Después de haberse registrado balaceras en diferentes puntos del municipio, así como incendios de vehículos y comercios en la parte urbana, se informó que tras la irrupción de un grupo armado, en el penal de Ixtapa, presos se fugaron del centro de reinserción en la que hay personas de alta peligrosidad.

En el reporte de las autoridades, se precisó que el motín surgió cuando un grupo armado llegó al centro penitenciario en un vehículo artillado y derribó un portón, lo que facilitó la evasión de los reos. Durante el intercambios de balazos, un custodio falleció.