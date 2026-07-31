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Osmar Olvera Gana Oro en Centroamericanos 2026: “Era la que Me Faltaba"

El equipo mexicano de clavados masculino hizo el uno-tres en los Centroamericanos de Santo Domingo 2026; así va el medallero

“Era la que Me Faltaba”: Osmar Olvera Gana Oro en CentroamericanosEl clavadista mexicano, Osmar Olvera, ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2026. Foto: AP

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México sigue con una amplia superioridad en el cuadro de medallas de Santiago 2026, alcanzando el total de 170 preseas. Al sumar 74 medallas de oro, 54 de plata y 42 de bronce

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