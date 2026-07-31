Osmar Olvera Gana Oro en Centroamericanos 2026: “Era la que Me Faltaba"

El clavadista mexicano, Osmar Olvera, conquistó este jueves 30 de julio su primera presea de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe al consagrarse campeón del trampolín de 1 metro en la cita de Santo Domingo 2026.

En el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el doble medallista olímpico y campeón del mundo dominó la final con una puntuación de 430.85. "Era la medalla que me faltaba", aseguró emocionado Osmar Olvera, de 22 años, a la prensa.

México domina la final con oro y bronce

En el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Olvera dominó la final con una puntuación de 430.85.

Osmar Olvera se queda con el oro y Juan Celaya suma el bronce para México en Centroamericanos 2026. Foto: Rommel Pacheco

La medalla de plata fue para el colombiano Luis Uribe, quien sumó 415.00 puntos. El mexicano Juan Celaya completó el podio con 401.70 puntos al lograr la medalla de bronce.

Olvera, uno de los abanderados mexicanos en estos juegos que celebran su centenario, arrancó con calificaciones de 59.80 y 58.50. Pisó fuerte con una nota de 73.10 en la cuarta ronda y luego un 68.80 en la sexta, para liderar ambos turnos.

Dupla ganadora de México en clavados

"Nada es fácil. Todo tiene su complejidad, no hay dar nada por sentado", destacó Olvera, quien en los Juegos Olímpicos de París 2024 obtuvo una presea de plata en el trampolín sincronizado de 3 metros junto a Celaya y un bronce en el trampolín individual de 3 metros.

Fue el primer atleta mexicano en subir dos veces al podio en una misma cita olímpica desde que el marchista Raúl González lo hizo en Los Ángeles 1984.

Su objetivo es irse de la capital dominicana con tres preseas doradas, la misma cosecha que logró en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"Ya llevo una de las tres y estoy contento por iniciar con el pie derecho, pero todavía quiero más y aún puedo hacerlo mejor", indicó Olvera.

México mantiene liderato en medallero de Centroamericanos 2026

México sigue con una amplia superioridad en el cuadro de medallas de Santiago 2026, alcanzando el total de 170 preseas al atardecer del jueves.

Los mexicanos suman 74 medallas de oro, 54 de plata y 42 de bronce.

Colombia ocupa el segundo lugar de la tabla, con un registro de 39 oros, 43 platas y 26 bronces para un total de 108.

Cuba 16 oros

Venezuela 12 oros

República Dominicana 10 oros

HVI