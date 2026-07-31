Deportes

¿Adiós, Concacaf? Federación Mexicana de Futbol Evalúa Plan de FIFA para Privatizar el Mundial

Horas después de que la Concacaf rechazara la propuesta de privatizar el Mundial, la FMF también emitió su postura. Esto es lo que sabemos

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, conversa con Mikel Arreola, dirigente de la FMFGianni Infantino, presidente de la FIFA, conversa con Mikel Arreola, dirigente de la FMF. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Privatizar el Mundial? La FMF evalúa el plan de FIFA tras el rechazo de Concacaf. ¿Qué significa esto para el futuro del futbol mexicano?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+