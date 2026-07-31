¿Adiós, Concacaf? Federación Mexicana de Futbol Evalúa Plan de FIFA para Privatizar el Mundial

Luego de la polémica y las críticas de la UEFA y la Concacaf hacia el plan de Gianni Infantino para permitir inversionistas privados en la estructura comercial de la FIFA para organizar las Copas del Mundo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer su postura.

A través de un comunicado de prensa, el organismo dirigido por Mikel Arreola se manifestó horas después de que la Concacaf rechazara tajantemente el proyecto de privatización de los torneos organizados por la FIFA.

La FMF dejó en claro que no se apresurará a emitir un juicio sin antes analizar qué es lo conviene “al desarrollo del futbol mexicano”.

En su boletín indicó que “la Federación Mexicana de Futbol fue notificada por la FIFA el 28 de julio de 2026 respecto de la propuesta del Presidente, Gianni Infantino, para incrementar los ingresos del programa FIFA Forward, principal vehículo para fomentar el positivo desarrollo del futbol en el mundo, a partir de un nuevo modelo financiero”.

Y añadió que “en la citada comunicación, FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo”.

Por ello es que “la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”.

¿Cuál es la postura de la Concacaf ante la propuesta de privatizar el Mundial?

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol rechazó este jueves 30 de julio el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

De esta manera, la Concacaf se sumó a las naciones europeas en su oposición. La decisión se tomó durante una reunión urgente con los 41 integrantes de la CONCACAF que se realizó después de que la UEFA acordó boicotear el Mundial y todas las demás competiciones de la FIFA para protestar por el plan de Infantino.

Con información de N+