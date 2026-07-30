Futbol

UEFA Acuerda Boicot al Mundial y Torneos de la FIFA por Plan de Inversiones de Infantino

Las federaciones miembros de la UEFA acordaron boicotear el Mundial y otros torneos de la FIFA, en protesta por el plan de inversiones de Infantino

Trofeo de la UEFATrofeo de la UEFA. Foto: AP | Archivo

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Boicot al Mundial: UEFA rechaza el plan de Infantino de vender participaciones. ¿Qué significa esto para el fútbol global? Infórmate ahora.

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