UEFA Acuerda Boicot al Mundial y Torneos de la FIFA por Plan de Inversiones de Infantino

Este jueves, 30 de julio de 2026, las ⁠federaciones miembros de la UEFA han votado por ‌unanimidad a favor de boicotear el ⁠Mundial y otros torneos de ‌la FIFA, ‌en protesta ⁠por el plan de la entidad de vender participaciones ‌a ‌inversores externos en una filial que se encargará de ‌gestionar los ‌torneos del futbol a nivel global.

Cabe recorar que ayer, la FIFA confirmó que tiene la intención de vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que busca crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial.

En un explicativo publicado en su página web que resume de manera didáctica la información publicada hasta la fecha, la FIFA aseguró que la nueva filial está valorada en unos 20,000 millones de dólares, de acuerdo a J.P. Morgan.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, Califica Plan como Propuesta, No como Obligación

La idea del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es, si las federaciones aprueban la creación de la filial, vender una participación minoritaria del 20% a inversionistas para generar 4.200 millones de dólares en efectivo.

Para la FIFA se trataría de socios inversionistas que J.P. Morgan ayudará a buscar, sin acceso a la gestión del futbol ni control sobre la nueva empresa.

"Los inversores tendrían una participación minoritaria y sin control en FFE, que es una filial comercial, no en la FIFA", aseguró, e insistió en que estos socios no tendrán "ningún papel en decisiones sobre cuestiones como el formato, la frecuencia o la ampliación del Mundial".

Esos 4,200 millones servirán para el nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP), que puede repercutir en 20 millones de dólares por federación.

Boicot a la FIFA

El organismo que dirige el futbol europeo y sus 55 federaciones "rechazan unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", se detalla en el texto publicado hoy.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

"Tras la discusión de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa", concluyó la UEFA, a once meses del Mundial femenino de Brasil 2027.

Con información de N+, efe, Reuters y AFP

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