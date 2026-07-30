¿Qué Es el Sargazo que Hay en Cancún y de Dónde Viene? Este Es el Origen de la Macroalga

Este jueves, 30 de julio de 2026, el Gobierno de México explicó el origen del sargazo que hay en Cancún, Quintana Roo, y de dónde viene.

En conferencia de prensa mañanera, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que el objetivo de la Estrategia Integral de Recolección de Sargazo es la contención y recolección de la macroalga en playas, así como en aguas abiertas y someras.

Dijo que “la intención es invertir las gráficas para recolectar principalmente en la mar para que no llegue a las playas y darle un destino final para que sea utilizado en la industria”.

Líneas de acción contra el sargazo

El secretario de Marina indicó que actualmente la mayoría del sargazo se recolecta en playas y solo una parte en mar. El secretario de Marina explicó las 4 líneas de acción:

Recolección en aguas abiertas.

Recolección en Augas someras.

Recolección en playas con mejores prácticas ambientales.

Disposición final.

El secretario añadió que se están enfocando los esfuerzos principalmente en las playas turísticas con mucho apoyo de la iniciativa privada.

"Tenemos dos buques sargaceros, 11 sargaceras costeras, tenemos sargaceros anfibios, diferentes equipos de embarcaciones menores, vehículos, personal y en las playas nos apoyamos con personal, equipo manual principalmente y con los gobiernos municipales, que entre el gobierno del estado y los municipios destinan cerca de 588 personas diario a la recolección de sargazo en playas, con maquinaria y con equipo de protección".

Destacó que la capacidad de recolección en la mar es de 1,227 toneladas diarias. Así es la estrategia en la mar:

Buques sargaceros oceánicos con barrera dinámica con dos remolcadores. Actualmente hay dos, uno operando en el Caribe y el otro esta por cruzar el Canal de Panamá para sumarse a las tareas en el Caribe.

Barreras dinámicas remolcadas para confinar el sargazo en aguas someras de fácil recolección.

En la costa, se hacen barreras de contención ancladas en la mar para recolectarlo.

Las zonas más críticas son:

Playa del Carmen, Cancún, Tulum puerto Morelos y Mahahual, en Quintana Roo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que en este 2026 ha llegado más sargazo de lo normal y que se está analizando el motivo y cómo reciclarlo.

“En este momento se recolecta más sargazo en plazas que en el mar, entonces, lo primero es la coordinación con los hoteleros y con muchos otros. Ya hay normas ambientales que nos dicen cómo recolectarlo, pero también informamos a hoteleros cuáles son las mejores prácticas para recolectarlos sin que se lleve la arena".

“Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual son las 5 zonas que abarcan entre 40 y 50 kilómetros de playas”, destacó.

Origen del sargazo

Por su parte, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó cuál es el origen del arribo masivo de sargazo.

“Se encontraba originalmente en 2011 en el Mar de sargazos y estaba enfrente de Florida, era un mar de sargazos contenido y en 2011 se rompe y se va hacia las costas de África y ahí lo que sucede es que se da una condición atípica de circulación hacia África occidental, entre África y Brasil, y luego se instala en el atlántico tropical y ahí, las descargas de nutrientes de África y Brasil, y ahí es donde se reproduce, en la parte del atlántico tropical y se favorece la reproducción masiva”, indicó.

Añadió que las corrientes marina y vientos transportan el sargazo hacia el Caribe y afectan toda la zona porque llegan con grandes impactos, sin embargo, ahora hay una variante, el fenómeno ya no es temporal sino largo y continuo.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy:

Con información de N+

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