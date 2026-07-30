Medio Ambiente

¿Qué Es el Sargazo que Hay en Cancún y de Dónde Viene? Este Es el Origen de la Macroalga

El secretario de Marina explicó las cuatro líneas de acción de la Estrategia Integral de Recolección de Sargazo

Arribo masivo de sargazo en Playa del Camen, Quintana RooArribo masivo de sargazo en Playa del Camen, Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

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Más sargazo que nunca en 2026: ¿de dónde viene y cómo se está gestionando en Quintana Roo? La estrategia incluye recolección en mar y playas, con apoyo de hoteleros.

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