La madrugada de este 30 de julio del 2026, cerca de las 2:50 horas, se registró un incendio en un domicilio ubicado en el cruce de la calle Francisco Márquez y la avenida Cuatrociénegas, en la colonia Abastos, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Al arribar al lugar, personal de Bomberos observó que varios vecinos intentaban ingresar al domicilio para auxiliar a las personas que se encontraban en el interior. De inmediato, los elementos iniciaron las maniobras para sofocar el fuego y asegurar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, en el interior de la vivienda fueron localizadas dos personas sin vida, quienes presuntamente murieron por intoxicación a causa de la inhalación de humo derivada del incendio.

Identifican a víctimas del incendio en colonia Abastos de Torreón

Las víctimas fueron identificadas como Fátima Patricia Rincón Suárez, de 27 años, y su hijo Logan, de 8 años. Asimismo, se informó que una menor más logró salir del domicilio y ponerse a salvo antes de que el fuego se propagara.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) apoyaron con el desalojo de las personas que se encontraban en el lugar para evitar mayores riesgos, mientras Bomberos continuaba con las labores para controlar el siniestro y eliminar cualquier riesgo de que las llamas se reavivaran.