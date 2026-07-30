Accidentes

Mueren Madre y su Hijo en el Incendio de su Casa en la Colonia Abastos de Torreón

Una madre de 27 años y su hijo de 8 años murieron durante el incendio de su casa ubicada en la colonia Abastos de Torreón

Una madre de 27 años y su hijo de 8 años murieron durante el incendio de su casa en TorreónUna madre y su hijo murieron en el incendio de su casa en la colonia Abastos de Torreón. Foto: N+

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Una madre y su hijo murieron en el incendio de su casa en la colonia Abastos de Torreón

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