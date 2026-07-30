Accidentes

Choca Conductora en Puente del Campesino del Periférico Raúl López Sánchez de Torreón

La conductora chocó contra los muros de contención del Puente del Campesino sobre Periférico Raúl López Sánchez de Torreón

La mujer chocó contra los muros de contención en el Puente del Campesino al intentar esquivar una camioneta en TorreónLa conductora chocó contra los muros de contención del Puente del Campesino. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La mujer chocó contra los muros de contención en el Puente del Campesino al intentar esquivar una camioneta en Torreón

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+