La mañana de este 30 de julio del 2026 una mujer resultó lesionada luego de sufrir un accidente en su vehículo cuando circulaba sobre el puente del Campesino, en el periférico Raúl López Sánchez de Torreón.

El automóvil, de color rojo, se dirigía de Gómez Palacio hacia Torreón y, al momento de transitar por el puente, la conductora refirió a las autoridades que una camioneta se le atravesó, obligándola a "volantear" de manera repentina y perder el control de la unidad.

Primeramente, el vehículo chocó contra los muros de contención centrales del puente y posteriormente se impactó contra la baranda de protección, la cual quedó doblada debido a la fuerza del golpe.

Algunos restos y partes del automóvil quedaron incluso sobre la parte inferior del puente, mientras que la unidad presentó importantes daños materiales, principalmente en la parte frontal.

Atienden a conductora después del choque en Torreón

La conductora fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la valoraron, sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que las lesiones que presentó no ponían en riesgo su vida.

Agentes de Peritos tomaron conocimiento de los hechos para realizar el peritaje correspondiente y determinar la mecánica del accidente, mientras que el tráfico se congestionó por varios minutos en los carriles donde ocurrió el percance, debido a las maniobras de atención y retiro del vehículo.