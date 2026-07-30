Accidentes

Motociclista Muere tras Impactarse Contra un Taxi; Ocurrió en la Zona Norte de Veracruz

En la carretera Tuxpan - Tamiahua al norte de la entidad se registró un accidente que dejó como saldo una persona fallecida y cuantiosos daños materiales.

Movilización por fuerte choque en Tamiahua, VeracruzMovilización por fuerte choque en Tamiahua, Veracruz. Foto: Policía Tamiahua

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Un choque en la carretera Tuxpan-Tamiahua deja un motociclista fallecido. El conductor del taxi está detenido mientras se investiga el accidente. Conoce más sobre este caso.

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