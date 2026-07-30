Motociclista Muere tras Impactarse Contra un Taxi; Ocurrió en la Zona Norte de Veracruz

Un accidente registrado la tarde del miércoles 29 de julio sobre la carretera Tuxpan Tamiahua deja como saldo una persona muerta y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió a la altura del entronque con la carretera Naranjos Tamiahua donde una motocicleta manejada por un hombre identificado como Enrique Santos, de 52 años, chocó un taxi con número económico 90, del municipio de Naranjos.

La víctima fue auxiliada por paramédicos del DIF Municipal del municipio de Tamiahua y aún con vida lo trasladaban al Hospital IMSS Bienestar del puerto de Tuxpan, desafortunadamente durante el trayecto el motociclista falleció.

Peritos Criminalistas y Policías Ministeriales realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las averiguaciones pertinentes para establecer en quién recaía la responsabilidad del percance, y deslindar las responsabilidades de este accidente.

Cabe señalar que Policías del Estado detuvieron al conductor del taxi y lo pusieron a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia para la responsabilidad que le resulte.

Información en desarrollo…