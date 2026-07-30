¿Cuánto y Cuándo Pagan Pensión del IMSS y Jubilados ISSSTE? Este Día Cae Depósito de Agosto 2026
Consulta qué días depositan la pensión en agosto 2026, de acuerdo con los calendarios de pagos del IMSS e ISSSTE
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Llegó una nueva fecha de pago de la Pensión del IMSS y jubilados del ISSSTE y si estás a la espera de tu mensualidad, acá te decimos cuándo cae el depósito correspondiente al mes de agosto de 2026 y cuánto recibirán los adultos mayores.
Como sabes al inicio de año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), revelaron sus calendarios de pagos a pensionados 2026, con el cual estos derechohabientes pueden saber los días exactos en los que se deposita.
Como en meses anteriores, el ISSSTE adelantará el pago de agosto 2026 a sus jubilados, ya que de acuerdo con su calendario, el depósito se realizará este jueves 30 de julio, por lo que a partir de este día, los derechohabientes podrán cobrar sus recursos. Estas son las siguientes fechas de pago:
Pago de agosto: 30 de julio.
Depósito de septiembre: 28 de agosto.
Pago de octubre: 30 de septiembre.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará el pago de la pensión IMSS del octavo mes del año el próximo lunes 3 de agosto 2026, de ahí que los pensionados y jubilados podrán disfrutar de sus recursos a partir de la siguiente semana: Esto son los próximos días de pago:
Octavo pago: Lunes 3 de agosto 2026.
Noveno pago: Martes 1 de septiembre 2026.
Décimo pago: Jueves 1 de octubre 2026.
Los jubilados del IMSS y del ISSSTE recibirán su pago habitual, correspondiente a la mensualidad de agosto, ya que en este mes no hay depósito extra de 6,400 pesos de la Pensión Bienestar de adultos mayores de 65 años.
De esta manera, los derechohabientes de dichas instituciones podrán disfrutar del pago de su pensión, la cual tiene un monto mínimo garantizado que inicia desde los 9,451 pesos. Esto pagan cada una:
Pensión mínima garantizada ISSSTE 2026: 9,451.20 pesos mensuales.
Pensión mínima IMSS 2026: 10,636.54 pesos.
Con esta información, ya sabes cuánto cobrarán los pensionados del IMSS y del ISSSTE en el mes de agosto 2026, así como los días en los que se depositarán los recursos.
PPP