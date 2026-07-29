Buenas Noticias: Estas Personas Reciben Primero el Pago de Pensión ISSSTE e IMSS en Agosto 2026

Uno de los días más esperados para las personas jubiladas es su depósito mensual, resultado de décadas de trabajo. Por ello, se encuentran a la expectativa de las fechas. La buena noticia es que algunas personas recibirán antes su pago de agosto 2026. ¿Quiénes son? ¿Se trata de la pensión IMSS o ISSSTE? En N+ te damos a conocer la información.

Luego de que pasaran algunas semanas de dudas por el anuncio de suspensión de pensiones y la expectativa de que algunos y algunas jubilados recibirían un pago doble, ya ha terminado la espera, pues el depósito de su respectivo monto mensual está a la vuelta de la esquina.

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¿Quiénes cobran primero el pago de la pensión, IMSS o ISSSTE, en agosto 2026?

Tanto el IMSS como el ISSSTE llevan a cabo el pago de las pensiones al inicio de cada mes, con el fin de que los depósitos permitan a las personas pensionadas realizar sus gastos sin contratiempos, así como organizar su dinero a lo largo de las semanas; sin embargo, cada instituto decide las fechas y sus calendarios anuales, por lo que hay diferencia de algunos días.

Es por ese motivo que los pensionados bajo el esquema del ISSSTE y del Seguro Social cobran en días distintos, en la mayoría de los casos, y en agosto 2026 no es la excepción.

En el octavo mes del año, los pensionados del ISSSTE cobrarán primero el apoyo respecto a los extrabajadores del sector privado (IMSS).

¿Cuáles son las fechas de pago de las pensiones IMSS e ISSSTE en agosto 2026?

El pago de la Pensión IMSS correspondiente al mes de agosto de 2026 se depositará el lunes 3 de agosto de 2026, debido a que los dos primeros días del mes son inhábiles.

Por su parte, la Pensión ISSSTE de este mismo periodo se realizará el jueves 30 de julio de 2026. Usualmente, a los extrabajadores del Estado se les deposita el último o el penúltimo día hábil del mes.

Fechas de pago

Pensión IMSS: Lunes 3 de agosto de 2026.

Pensión ISSSTE: Jueves 30 de julio de 2026.

El dinero estará disponible en la cuenta bancaria del pensionado a partir de esa fecha mediante tarjeta, cajero automático o ventanilla; además, podrán disponer del dinero también en establecimientos con terminal.