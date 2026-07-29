Educación

¿Cuándo Anuncia la UNAM Qué Pasará con los Exámenes de Ingreso a la Licenciatura 2026?

Luego de la polémica de los últimos días acerca del posible uso de IA para hacer trampa en el ingreso a licenciatura, la UNAM ha informado cuándo anuncia qué pasará con el examen.

Protestas en UNAM tras controversia en examenes de ingreso a licenciatura 2026La UNAM ha dado a conocer cuándo dará a conocer los siguientes pasos en el proceso de ingreso a licenciatura por examen. Foto: Cuartocuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+