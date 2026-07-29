¿Cuándo Anuncia la UNAM Qué Pasará con los Exámenes de Ingreso a la Licenciatura 2026?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su examen de ingreso a licenciatura 2026 han estado bajo el escrutinio público en los últimos días, luego de que se señalaran posibles irregularidades en el concurso de selección, como el uso de IA para hacer trampa. Por ello, este hoy, martes 28 de julio, ha dado a conocer cuándo anunciará qué pasará.

En los últimos días ha dado a conocer algunas vías posibles, como la repetición de los exámenes, esto mientras una Comisión Técnica de expertas y expertos realiza el análisis de este conflicto al que se enfrenta la máxima casa de estudios; uno de los más grandes en los últimos años.

¿Cuándo dará a conocer la UNAM qué pasará con los exámenes tras la polémica?

En un comunicado revelado este martes, la Universidad Nacional informó que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 comenzó a trabajar con la información proporcionada por la administración, además de solicitar a diferentes instancias de la propia Universidad las evidencias que ha considerado relevantes para su análisis.

Por lo que, en sesión permanente, propondrá opciones de caminos futuros y ahondará en la investigación de lo ocurrido con la finalidad de brindar a la institución información útil para deslindar posibles responsabilidades.

La UNAM señaló que esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de nuestra Universidad.

Asimismo, la institución académica hizo un llamado a la población a no caer en noticias falsas luego de que circulara una imagen sobre un supuesto comunicado de reposición de examen de ingreso a licenciatura y puntualizó de manera contundente que esta información es falsa.

Cronología de la polémica por los resultados del examen de la UNAM 2026

Publicación de resultados UNAM: 17 de julio 2026.

La polémica inició el día en el que se dieron a conocer los resultados de selección para licenciatura, pues también se revelaron estadísticas sobre las personas que obtuvieron altos puntajes contra los datos de años anteriores y esto levantó sospecha de muchas personas, que a través de redes sociales empezaron a cuestionar si esto no encendía alertas dentro de la UNAM por posible comisión de fraude, debido a que es la primera vez que se realiza el examen en línea.

Comienzan a circular versiones sobre trampas con IA y venta de respuestas

A través de redes sociales se difundieron análisis de las métricas y algunos testimonios de ofertas para conseguir el puntaje deseado.

Rector de la UNAM pide informe sobre el proceso de selección de ingreso a licenciatura: 21 de julio 2026.

A través de un comunicado, la universidad anunció que el rector Leonardo Lomelí Veneas instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM.

La Máxima Casa de Estudios informó que realizaría una investigación con el objetivo de contar con información detallada del proceso de admisión y de los resultados de los exámenes en línea realizados por los aspirantes.

UNAM Suspenden provisionalmente inscripciones de nuevo ingreso tras irregularidades en exámenes: 24 de julio 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México informó a la comunidad universitaria y a los aspirantes al primer ingreso en todas sus licenciaturas que, provisionalmente, quedan suspendidos los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1, esto tras las irregularidades detectadas en los exámenes de nuevo ingreso.

Las inscripciones a la UNAM para el ciclo escolar 2026-2027/1 debían llevarse a cabo a partir del lunes 27 de julio.

Organización de marchas: 27 de julio 2026.

Aspirantes y colectivos anunciaron una marcha para exigir transparencia en el proceso de admisión y en caso de no tener solución, solicitar el regreso de los exámenes presenciales.

La movilización se llevará a cabo en Ciudad Universitaria y se reunirán estudiantes, aspirantes, padres de familia y ciudadanos que cuestionan el actual modelo de evaluación aplicado en el examen de ingreso.