Sociedad

UNAM No Descarta Repetir Examen 2026: Revela Quiénes Revisan el Procedimiento

La UNAM instaló una comisión técnica de 15 expertos para revisar el examen de ingreso 2026, sin descartar repetirlo

UNAM No Descarta Repetir Examen: Revela Quiénes Revisan el ProcedimientoFoto: Cuartoscuro / Archivo

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