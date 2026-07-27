UNAM No Descarta Repetir Examen 2026: Revela Quiénes Revisan el Procedimiento

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, instaló este lunes la Comisión Técnica encargada de revisar el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

El anuncio se dio luego de que las áreas responsables del proceso entregaran a la Comisión un informe técnico sobre lo ocurrido.

Libertad para pedir información y citar a funcionarios

Tras la instalación, Lomelí Vanegas se dirigió a las y los integrantes del órgano recién formado.

"Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo", les dijo.

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Ninguna opción descartada, incluida la repetición del examen

El rector señaló que todas las alternativas siguen abiertas y que ninguna ha sido descartada. De acuerdo con lo expuesto, la prioridad de la Universidad es esclarecer lo ocurrido, explicar a la sociedad qué pasó y por qué, además de encontrar la forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que ofrece la UNAM. Agregó que del proceso también deben extraerse lecciones aplicables al resto de las instituciones de educación superior que puedan enfrentar una situación similar.

Lomelí Vanegas añadió una advertencia dirigida a quienes pudieron beneficiarse de irregularidades en el examen.

"No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior", expresó. La UNAM, dijo, estará siempre del lado de quienes se prepararon para continuar su formación.

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Plazos: resultados en los próximos días

El rector pidió a la Comisión trabajar con celeridad para tener resultados en los próximos días, con el fin de establecer una ruta que atienda el tema y dar certidumbre a los miles de jóvenes aspirantes que esperan una respuesta. Aclaró que esto no depende de que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades continúen hasta sus últimas consecuencias.

Lo que hay que saber sobre la comisión técnica

Fue instalada este lunes 27 de julio por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Revisará el procedimiento y los resultados del examen de ingreso a licenciatura 2026.

Tiene 15 integrantes, además de un presidente y un secretario técnico.

Puede solicitar información adicional y convocar a funcionarios involucrados.

El rector pidió resultados en los próximos días.

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¿Quiénes integran la comisión técnica de revisión del Examen UNAM 2026?

Eduardo Bárzana García (presidente): doctor en Biotecnología e ingeniero químico, profesor e investigador emérito, exsecretario general de la UNAM y exdirector de la Facultad de Química.

Joaquín Narro Lobo (secretario técnico): abogado, exsecretario técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, actual director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.

Carlos Arámburo de la Hoz: bioquímico e investigador emérito, exdirector del Instituto de Neurobiología de la UNAM.

Eduardo Backhoff Escudero: psicólogo educativo, exconsejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Héctor Benítez Pérez: ingeniero mecánico eléctrico, director general de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM.

Alejandro Frank Hoeflich: físico, exdirector del Instituto de Ciencias Nucleares, Premio Nacional de Ciencias y Artes.

María Soledad Funes Argüello: bióloga, exdirectora del Instituto de Fisiología Celular y actual coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM.

Ruth Selene Fuentes García: actuaria, coordinadora general del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias.

Alma Maldonado Maldonado: pedagoga, investigadora del Cinvestav.

Ramsés Humberto Mena Chávez: actuario, director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM.

Pablo Pruneda Gross: abogado, titular del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial en la UNAM.

La instalación se realizó en la sala 1 de la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario de la Torre de Rectoría.

Reconocen en Cámara baja al rector

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, por integrar una comisión que revise el proceso de admisión a las licenciaturas de la Universidad, luego de que los resultados del examen de ingreso fueron cuestionados.

CT