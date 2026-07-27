Lo que Dueños de Mascotas Deben Saber sobre el Gusano Barrenador: Signos de Alerta por Contagio

Una pequeña herida en una mascota podría parecer un problema menor, pero en algunos casos puede poner en riesgo su vida, en N+ te compartimos los signos de alerta por contagio derivado del gusano barrenador.

El gusano barrenador del ganado es una plaga que afecta a animales de sangre caliente y que reapareció en el suroeste de Estados Unidos, después de varias décadas sin registros en esa región.

La presencia del parásito presenta un riesgo para el ganado pero también para perros y gatos, especialmente en zonas cercanas a la frontera entre México y Estados Unidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Yucatán Confirmó Primera Muerte por Miasis Humana Asociada al Gusano Barrenador

El gusano barrenador proviene de una mosca parásita que deposita sus huevos sobre heridas abiertas de animales de sangre caliente.

Cuando los huevos eclosionan, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo utilizando sus mandíbulas, lo que provoca lesiones cada vez más profundas. Si la infestación no recibe atención veterinaria, puede resultar mortal.

El parásito se dispersa principalmente por el movimiento de animales infestados y que representa un riesgo muy bajo para las personas. Además, aclaran que no compromete la seguridad de los alimentos.

¿Cuáles son los síntomas en perros y gatos?

Se debe llevar al veterinario a la mascota de inmediato si presenta alguno de estos signos:

Heridas que no cicatrizan o aumentan de tamaño.

Inflamación o secreción en la lesión.

Dolor reflejado en lamidos o mordidas constantes sobre la herida.

Pérdida de apetito.

Letargo o disminución de la actividad.

Olor intenso a carne en descomposición, considerado uno de los indicios más característicos.

Los perros y gatos callejeros son los más vulnerables a contraer el parásito y podrían contribuir a su propagación.

En caso de detectar una infección no debe intentarse retirar las larvas en casa. El tratamiento requiere que un veterinario examine la herida, extraiga cuidadosamente las larvas y los huevos, desinfecte la zona y administre los medicamentos necesarios, como antibióticos, analgésicos e insecticidas autorizados.

Además, las muestras suelen enviarse a las autoridades sanitarias veterinarias para su análisis y seguimiento.

FBPT